Messi hy vọng sẽ quay lại Barcelona 11/11/2025 11:19

Tiền đạo Inter Miami và tuyển Argentina, Lionel Messi hy vọng quay lại Barcelona trong một ngày gần đây.

Vừa qua, Messi đã đến thăm lại sân Nou Camp, anh rảo bước khắp mặt sân và bên ngoài cái sân thân thương mà mình gắn bó hơn 20 năm ấy. Messi hy vọng quay lại Barcelona một lần nữa để nói lời tạm biệt.

Messi đang khoác áo Inter Miami khi rời PSG. Ảnh:G.N

Cách nói của Messi cũng dễ hiểu, một huyền thoại số 1 của Barcelona muốn trở lại nói lời tạm biệt, đó chỉ có thể là một sự kiện lớn, thậm chí là cực lớn. Tức các bên, nhất là CLB Barcelona sẽ tổ chức một trận đấu cống hiến đầy ý nghĩa để chính thức chia tay Messi qua sự kiện.

Một huyền thoại số 1 và gắn bó lâu đời nhất với Barcelona thì không có lý gì phải ra đi trong im lặng và thậm chí nhiều bất đồng được.

Messi mong muốn quay lại Barcelona như cách nói của anh thì cũng dễ hiểu đó phải là một sự kiện, có thể là chuỗi tiệc vui cùng một trận đấu để Messi nói lời chia tay thật hoành tráng. Điều này là đúng đắn và rất nhân văn để ghi nhớ công lao của một cầu thủ nằm ở vị trí số 1 CLB Barcelona về mặt thành tích.

Messi đến Nou Camp thăm sân mới ngày 10-11, sau ba ngày kể từ khi Nou Camp mở cửa trở lại sau 895 ngày đóng cửa xây dựng lại, Messi viết lên trang instagram của mình: “Đêm qua, tôi đã đến sân Nou Camp, nơi chiếm một phần trong trái tim tôi, nơi tôi trở thành người... hạnh phúc nhất thế giới, nơi tôi có được 8 quả bóng vàng”.

Messi phụng sự cho Barcelona 21 năm kể từ năm 13 tuổi anh đến học tại học viện La Masia.

Messi có 778 trận đá cho Barcelona ghi 672 bàn thắng. Messi rời Barcelona năm 2021 khi CLB đối mặt với những khoản nợ khổng lồ không thể đáp ứng được lương khủng của Messi và cuối cùng anh ra đi đến PSG.

Tại Barcelona, Messi có 10 danh hiệu La Liga, 4 Champions League, 3 FIFA Club World Cup. Những năm tháng khoác áo Barcelona, Messi không có danh hiệu World Cup, nhưng khi sang PSG 2 năm thì đó là quãng thời gian Messi vô địch World Cup.

+Chùm ảnh Messi ở sân Nou Camp

Messi làm một vòng quanh sân. Ảnh:Ins

... Nơi ấy chiếm 1 phần lớn trong trái tim Messi. Ảnh:Ins