Mở cửa tự do xem chương trình 'Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026' 27/01/2026 19:30

(PLO)- Chương trình nghệ thuật Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 sẽ mở cửa tự do, phục vụ đông đảo công chúng Thủ đô Hà Nội và du khách.

Ngày 27-1, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 với chủ đề Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ.

Theo đó, chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 31-1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, mở cửa tự do, phục vụ đông đảo công chúng Thủ đô và du khách.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thông tin về sự kiện. Ảnh: THẾ ĐẠT.

Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón chào năm mới xuân Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam như Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên, cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim...

Chương trình năm nay còn có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ, điều chưa từng có ở các kỳ trước, góp phần tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng, giàu sức lan tỏa.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết chương trình không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn mà còn lan tỏa các giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026, khán giả sẽ được trải nghiệm những điểm nhấn chưa từng có về nội dung, nghệ thuật, công nghệ và cách tiếp cận, qua đó tiếp tục đưa chương trình trở thành điểm nhấn văn hóa đầu năm, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Thành phố Sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường để sự kiện diễn ra thành công, tạo dấu ấn cho Thủ đô.

Bà cũng bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong các sự kiện văn hóa lớn của thành phố trong năm 2026.

Chương trình được xây dựng trên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, trong đó âm nhạc giữ vai trò trung tâm dẫn dắt cảm xúc, ánh sáng mở rộng không gian biểu đạt, công nghệ mang đến phương thức trình diễn hiện đại, còn di sản tạo chiều sâu và bản sắc.

Với chủ đề Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ, ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt, biểu trưng cho niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Không gian Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt, được khai thác như một phần hữu cơ của tổng thể nghệ thuật.

Hình ảnh chương trình Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025. Ảnh: THẾ ĐẠT.

Theo Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, chương trình được dàn dựng như một trải nghiệm nghệ thuật tổng thể, nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và không gian di sản cùng tham gia kể chuyện.

Điểm khác biệt của năm nay là việc lần đầu tiên triển khai hệ thống công nghệ trình diễn quy mô lớn, phức hợp và có tính chuyển động cao ngay trước mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, hệ thống LED lưới với ray trượt lập trình tự động cho phép kiến trúc di sản được mở ra theo từng lớp cảm xúc; sàn bay biểu diễn vận hành bằng hệ pa-lăng lập trình tạo nên không gian trình diễn đa tầng.

Cùng sự tham gia của cẩu trục tự hành 75 tấn đưa các cấu trúc hình ảnh lên không trung. Nghệ sĩ sẽ biểu diễn không chỉ trên sân khấu mà còn trên không trung và sàn bay, tạo trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.

Nội dung chương trình được cấu trúc thành ba chương với các chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian, đương đại và hiện đại, dẫn dắt khán giả từ chiều sâu của truyền thống và niềm tin, đến vẻ đẹp trẻ trung, tươi mới, khép lại bằng tinh thần rực rỡ, lạc quan, đại diện cho một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, hình ảnh linh vật của năm mới sẽ xuất hiện theo cách thể hiện mới mẻ.