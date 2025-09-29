MoMo ra mắt tính năng chuyển đổi ePass, gỡ điểm nghẽn cho tài xế trước hạn chót 1-10-2025 29/09/2025 14:18

(PLO)- Trong giai đoạn “nước rút” tuân thủ quy định mới, hàng triệu tài xế đã có thêm lựa chọn chuyển đổi Tài khoản giao thông (TKGT) dễ dàng qua ứng dụng MoMo. Bên cạnh liên kết TKGT ePass, người dùng còn có thể tiếp cận hệ sinh thái tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của phương tiện trên cùng nền tảng.

Trước thời hạn 1-10-2025 (theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP), hàng triệu tài xế đang gấp rút liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán hợp lệ như ví điện tử hoặc thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ lo ngại về quy trình chuyển đổi nhiều bước, phức tạp hay các rủi ro có thể gây gián đoạn lưu thông như: chậm giao dịch, tài khoản không đủ số dư khi qua trạm.

Anh Trung Chánh (TP. HCM) cho biết: “Quá nhiều thay đổi, mỗi thay đổi lại có một ứng dụng khác nhau khiến anh em lái xe chúng tôi xoay như chong chóng. Chưa kể với tần suất lưu thông qua cao tốc khoảng 2-3 lần/tuần, nhiều khi mình mình lơ là nạp tiền rồi khi qua trạm mới phát hiện tài khoản không đủ tiền, là nguyên hàng xe bị dồn toa lại”.

Trước nhu cầu về một giải pháp đơn giản, tập trung và ổn định cho bước chuyển đổi tài khoản và thu phí ETC, ePass đã phối hợp mở rộng kênh liên kết với các đối tác thanh toán. Từ nay, tài xế có thêm lựa chọn liên kết Tài khoản giao thông ePass qua ứng dụng MoMo, rút gọn thao tác và hạn chế gián đoạn khi lưu thông.

Với tốc độ xử lý chỉ 0.12 giây - thuộc top đầu thị trường, tài xế có thể yên tâm lưu thông, không lo ùn tắc vì chậm giao dịch. Bên cạnh đó, MoMo còn phát triển riêng tính năng “Thiết lập số dư tối thiểu” để giải quyết nỗi lo “thiếu tiền lúc qua trạm”.

Tài xế có thêm lựa chọn liên kết Tài khoản giao thông ePass qua ứng dụng MoMo

Theo đó, người dùng có thể chủ động chọn ngưỡng số dư tối thiểu và mức nạp bổ sung cho tài khoản ePass. Khi số dư chạm ngưỡng, hệ thống tự động sẽ nạp từ nguồn tiền thanh toán trên MoMo và gửi kèm thông báo để người dùng kiểm soát. Tính năng này có thể bật - tắt linh hoạt, cho phép điều chỉnh ngưỡng/mức nạp bất kỳ lúc nào và theo dõi lịch sử nạp tiền ngay trong ứng dụng. Nhờ đó, tài xế giảm thiểu rủi ro dừng chờ tại trạm do thiếu số dư, giữ dòng xe lưu thông thông suốt, đặc biệt trong dịp cao điểm.

Vừa liên kết tài khoản giao thông, vừa đáp ứng mọi nhu cầu của phương tiện trên một ứng dụng

Việc liên kết ePass qua MoMo không chỉ mang đến sự thuận tiện tức thời trong quá trình thực hiện quy định mới của tài xế, mà còn đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận hệ sinh thái giao thông số với đầy đủ các dịch vụ thiết yếu cho phương tiện trên cùng nền tảng.

Trên thực tế, hiện nay, phần lớn người dùng cần sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để phục vụ các nhu cầu của phương tiện như: nộp phí ETC, tra cứu và nộp phạt nguội, mua bảo hiểm xe, v.v. Với tài xế kinh doanh vận tải hoặc doanh nghiệp sở hữu nhiều xe, việc theo dõi số dư, nạp tiền, đối soát cho từng phương tiện càng phức tạp, dễ nhầm lẫn.

Từ năm 2023, MoMo đã phát triển tính năng “Tiện ích giao thông” - tích hợp liền mạch nhiều hàng loạt dịch vụ dành cho chủ phương tiện như: Tra cứu và nộp phạt nguội, thanh toán phí gửi xe, đặt lịch đăng kiểm, mua bảo hiểm,...

Gần đây nhất, MoMo còn giới thiệu thêm tính năng “Nhận thông báo tự động khi có lỗi phạt nguội”, giúp giải quyết nỗi lo phát sinh phí chậm nộp hoặc không được thực hiện đăng kiểm do tài xế không biết bị phạt lúc nào. Với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, tài xế có thể quản lý mọi nhu cầu thường ngày ngay trên cùng một nền tảng.

Bộ giải pháp của MoMo hướng tới đơn giản hóa việc quản lý phương tiện cho người dân bằng cách đồng bộ tất cả dữ liệu liên quan trên một ứng dụng. Đây được coi là bước quan trọng trong lộ trình số hoá dữ liệu về phương tiện, góp phần vào mục tiêu công nghệ hoá hạ tầng giao thông của Chính phủ.

Chuyển đổi số giao thông là xu hướng tất yếu trên thế giới nhằm cải thiện hiệu suất lưu thông và giảm áp lực cho lái xe. Tại Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc, các mô hình giao thông hợp nhất nhiều dịch vụ đã được triển khai rộng rãi và cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường an toàn đường bộ.

Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng này, và việc một Fintech nội địa như MoMo có lộ trình phát triển sản phẩm phù hợp xu thế toàn cầu cho thấy vai trò chủ động của nền tảng trong việc phổ cập tài chính số, đóng góp vào mục tiêu xây dựng xã hội số tại Việt Nam.