Mòn mỏi chờ bàn giao đồ án quy hoạch ở Nha Trang 13/08/2025 17:58

(PLO)- Các cơ quan chức năng nhiều lần đề nghị cung cấp đồ án quy hoạch nhưng các phường ở Nha Trang, Khánh Hòa chưa thực hiện.

Ngày 13-8, trao đổi với PLO, ông Phạm Xuân Thạch, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vẫn chưa được cung cấp dữ liệu các đồ án quy hoạch phân khu.

Nhiều đồ án quy hoạch ở Nha Trang chưa được bàn giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai. Ảnh: H.H

Trước đó, ngày 28-7, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang có văn bản đề nghị UBND các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang cung cấp dữ liệu các đồ án quy hoạch phân khu.

Đây là lần thứ hai Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang có văn bản đề nghị cung cấp các đồ án. Đề nghị này nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời phục vụ giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

Theo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang, đơn vị này đề nghị sớm được cung cấp 19 đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cũ, UBND TP Nha Trang cũ phê duyệt, bao gồm có 16 quy hoạch phân khu 1/ 2.000 và ba quy hoạch chi tiết 1/ 500.

Trong đó, có những đồ án quy hoạch đã được phê duyệt từ lâu như đồ án quy hoạch phân khu khu vực cảng Nha Trang và phụ cận, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang được phê duyệt từ năm 2023.

Các đồ án còn lại vừa được quy hoạch trước khi thực hiện chủ trương bỏ cấp huyện, thành phố như đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang, khu dân cư phường Xương Huân, Vạn Thạnh, khu dân cư Sông Kim Bồng.

Theo ông Phạm Xuân Thạch, việc được chính thức cung cấp, bàn giao hồ sơ giúp Văn phòng Đăng ký đất đai có cơ sở pháp lý thực hiện đăng ký biến động đất đai cho người dân. Do đó, trước khi có chủ trương sắp xếp chính quyền hai cấp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang đã có văn bản đề nghị cung cấp các đồ án.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng có văn bản gửi bốn phường trên, đề nghị rà soát lại quá trình công bố, bàn giao hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin theo quy định.

“Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Để tránh gây bức xúc đối với người dân, trong thời gian chờ phản hồi, chúng tôi sẽ xin đồ án từ Sở Nông nghiệp và Môi trường để giải quyết hồ sơ” - ông Thạch nói.

Một góc TP Nha Trang cũ. Ảnh: H.H

Cũng theo Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang, đơn vị vẫn chủ động xử lý hồ sơ thuộc khu vực khu dân cư ổn định, qua các kỳ quy hoạch không có sự thay đổi về tính chất quy hoạch trong từng khoảnh đất. Tuy nhiên, ông Thạch cho rằng nếu được bàn giao chính thức thì sẽ "yên tâm” hơn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, cho biết phường phải tạo lập dữ liệu online và cung cấp link để tải về.

“Chiều 13-8, phường sẽ gửi link và văn bản cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang chứ không sao chép bản mềm nổi” - ông Minh thông tin.

Cũng theo ông Minh, các đồ án đã được công khai. Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang cần bản đồ file mềm để tác nghiệp, không thể dùng bản công khai.