Một gia đình 5 năm sống trong sợ hãi sau khi đi tố cáo 10/10/2025 16:57

(PLO)- Một gia đình ở Đắk Lắk sống trong sợ hãi suốt 5 năm qua sau khi tố cáo lò gạch hoạt động không phép.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án đe dọa giết người xảy ra tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đạn, đề nghị định giá các tài sản bị xâm hại tại nhà nạn nhân là ông Đào Duy Ph ở xã Vụ Bổn.

Nhà ông Đào Duy Ph bị tạt sơn lên trước cửa. Ảnh: T.T

Cả gia đình sống trong hoang mang tột độ

Đặt chồng hồ sơ dày cộm xuống bàn, ông Ph kể suốt 5 năm qua, ông đã gửi hàng trăm lá đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo việc gia đình ông liên tục bị đe dọa, khủng bố tinh thần.

Theo ông Ph, trước đây có một lò gạch công suất lớn hoạt động không phép ở địa phương. Không đồng tình việc này, ông cùng nhiều người làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Tháng 3-2020, khi UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn yêu cầu lò gạch không phép trên ngừng hoạt động cũng là lúc gia đình ông bắt đầu rơi vào chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần vì bị đe dọa.

Từ tháng 4 đến tháng 5-2020, có người dùng số điện thoại 0915.378... nhắn liên tục vào số điện thoại ông Ph các nội dung như: “Chú Ph ơi, chúng nó chuẩn bị đầu độc nhằm mưu sát cả gia đình nhà chú; Chú ơi chúng nó dùng thủy ngân và xyanua; bọn chúng sử dụng 6 loại hóa chất”...

Các tin nhắn cảnh báo có người chuẩn bị đầu độc gia đình ông Ph.

Theo ông Ph, những tin nhắn trên giả vờ cảnh báo, thực chất là đe dọa ông. Khi ông gọi lại thì điện thoại bên kia không nghe máy, chỉ trả lời bằng tin nhắn là người giúp việc, nghe lén được một nhóm đang bàn bạc nên nhắn tin cho ông biết.

Đến năm 2021, khi lò gạch không trái phép bị cắt điện, chính thức đóng cửa cũng là lúc gia đình ông thật sự sống trong sợ hãi.

“Sau ngày lò gạch bị ngừng hoạt động, nhà tôi bị tạt sơn, tạt nhớt, mắm tôm, thả trứng thối, bắn vỡ kính phòng ngủ… Từ đó, cả gia đình tôi luôn sống trong cảnh bất an”- ông Ph nói.

Theo ông Ph, trong tháng 8 và 9-2021, cửa kính phòng ngủ của vợ chồng ông nhiều lần bị bắn vỡ. Lần đó, ông nhặt được đạn chì, đem giao nộp cho cơ quan công an.

Ngày 29-1-2022, tức 27 tháng Chạp âm lịch, nhà ông bị tạt sơn trước cửa. Đêm giao thừa năm 2022, nhà ông bị tạt nhớt. Đến ngày 16-2-2022, con trai ông nghe tiếng súng nổ, ra kiểm tra thì phát hiện bồn nước bị thủng, nghi do bị bắn. Tết năm 2023, một fly cam mang theo trứng thối thả lên mái nhà ông Ph…

Sau mỗi lần bị tạt sơn, khủng bố tinh thần, ông đều làm đơn tố cáo, đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý.

Các lỗ thủng trên bồn nước của gia đình ông Ph. Ảnh: Tư liệu

Trong khi chờ công an điều tra, ông luôn lo lắng cho sự an nguy của người thân nên ông yêu cầu vợ con về quê ở miền Bắc còn ông ở lại, kiên nhẫn chờ cơ quan chức năng tìm ra kẻ đã quấy nhiễu cuộc sống bình yên của gia đình ông lâu nay.

Ông nói: Khi vợ con rời đi, căn nhà ông rất trống vắng. Do kẻ xấu vừa khủng bố tinh thần vừa dùng chất bẩn, trứng thối... tấn công nên ông rất lo sợ.

“Nhiều đêm tôi mệt quá thiếp đi, nhưng khi nghe một tiếng động nhẹ là lại giật mình thon thót. Thực sự, tôi đã phải trải qua những tháng ngày sống trong hoang mang tột độ”- ông Ph nói.

Ông cho hay, đã có lúc ông treo biển bán nhà vì không chịu nổi sự đe dọa của kẻ xấu. Tuy nhiên, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, ông lại chọn tiếp tục đối diện với những thách thức.

Khởi tố vụ án sau 5 năm

Ngay từ năm 2020, khi bị nhắn tin cảnh báo “đầu độc, đánh mìn”, ông đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Ông Đào Duy Ph kể lại hành trình đấu tranh và bị đe dọa suốt 5 năm qua. Ảnh: T.T

Đến năm 2022, sau khi xác minh, Công an huyện Krông Pắc cũ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đe dọa giết người theo tố cáo của ông.

Sau đó, ông tiếp tục gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan tố tụng từ huyện đến tỉnh. Tháng 5-2023, Công an huyện Krông Pắc cũ có quyết định giải quyết, bác đơn tố cáo của ông.

Theo Công an huyện Krông Pắc cũ, tháng 2-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc tiếp nhận tin báo có dấu hiệu tội đe dọa giết người xảy ra hồi tháng 2-2020.

Qua kiểm tra, công an xác định người sử dụng số điện thoại 0915.378... là ông NVH, chủ lò gạch bị ông Ph tố cáo.

Công an xác định: Từ ngày 12-4 đến ngày 3-5-2020, số điện thoại 0915.378... đã nhắn tin đến số điện thoại của ông Ph với các nội dung: “chúng nó đang chuẩn bị đầu độc sát hại cả gia đình chú; Lộ ra chúng nó giết cháu mất chúng nó tàn độc lắm; Chúng nó âm mưu đánh thuốc nổ mìn nhà nào gần nhà chú nữa”.

Tuy nhiên, khi đấu tranh, ông H không thừa nhận đã nhắn tin cho ông Ph, ông H không chứng minh được ai đã sử dụng điện thoại để nhắn tin cho ông Ph.

Công an cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận ai là người đã nhắn tin đến ông Ph và nội dung tin nhắn chỉ thể hiện ở mức độ cảnh báo, chưa có nội dung đe dọa ông Ph, chưa gây hậu quả đối với ông Ph và gia đình. Ngày 16-3-2022, Công an huyện Krông Pắc ra quyết định không khởi tố vụ án.

Vết dầu nhớt còn loang lổ trên tường nhà ông Ph. Ảnh: T.T

Công an huyện Krông Pắk đã lập biên bản khám nghiệm hiện trường việc bồn nước của gia đình ông Ph bị móp, thủng. Tuy nhiên, công an chưa xác định được thủ phạm nên tạm đình chỉ giải quyết, đồng thời lập kế hoạch tiếp tục xác minh.

Công an xã Vụ Bổn đã thụ lý, xác minh tin báo gia đình ông Ph bị tạt sơn, nhớt… nhưng chưa xác định được thủ phạm.

Sau đó, ông Ph tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan như Bộ Công an, Tỉnh ủy Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk…

Năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an giao Thanh tra Bộ xử lý đơn của ông Ph. Thanh tra Bộ Công an chuyển đơn của ông đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xem xét, xử lý.

Tháng 11-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc cũ tiếp tục tiếp nhận tin báo vụ việc của ông Phong do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển đến.

Tháng 12-2024, Công an huyện Krông Pắc phân công giải quyết tin báo của ông Ph. Tháng 3-2025, khi giải thể công an cấp huyện, tin báo của ông Ph được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý.

Ông Ph lập vi bằng, ghi lại các hình ảnh liên quan việc gia đình bị đe dọa, tạt sơn, làm vỡ kính. Ảnh: T.T

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự đe dọa giết người để điều tra, xử lý theo quy định.

Ông Ph nói khi ký đơn tố cáo lò gạch xây dựng trái phép và bị đe dọa, ông biết trước sẽ đánh đổi nhiều thứ để đòi lẽ phải. Tuy nhiên, ông quyết không thỏa hiệp, không chùn bước trước cái xấu.