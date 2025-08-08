Một nhân viên ngân hàng ở Nghệ An tử vong trong nhà kho 08/08/2025 19:53

(PLO)- Nhân viên của chi nhánh HDBank, phường Thành Vinh, Nghệ An lên kiểm tra nhà kho ở tầng ba thì phát hiện một đồng nghiệp tử vong.

Chiều 8-8, cơ quan công an đang khám nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh NTC (37 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An). Anh NTC tử vong trong nhà kho tại trụ sở chi nhánh HDBank ở phường Thành Vinh (Nghệ An).

Trụ sở ngân hàng ở Nghệ An, nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, chiều 8-8, nhân viên của chi nhánh ngân hàng HD (Đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, Nghệ An) lên kiểm tra nhà kho ở tầng ba tòa nhà thì phát hiện anh C tử vong. Anh C tử vong trong tư thế đứng sát tường.

Cán bộ, nhân viên chi nhánh ngân hàng đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thành Vinh đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Được biết, anh C vừa chuyển đến làm việc tại chi nhánh ngân hàng nêu trên.