Một phụ nữ mang theo kinh Phật tử vong thương tâm trên đường sắt Bắc - Nam 12/04/2026 07:30

(PLO)- Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, mang theo hai cuốn kinh Phật, tử vong trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Lâm Đồng.

Ngày 12-4, Công an xã Tân Minh phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường sắt.

Thông báo được gửi đến các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, công an các địa phương và Phòng Văn hóa xã Tân Minh.

Một đoạn đường sắt Bắc - Nam qua xã Tân Minh

Trước đó, khoảng 16 giờ 55 ngày 11-4, tại Km 1589+100 tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thôn 9, xã Tân Minh xảy ra vụ tai nạn. Đoàn tàu SE5, đầu máy số 960 chạy hướng Hà Nội – TP.HCM đã va chạm với một người đi bộ. Vụ việc khiến người này tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân nạn nhân do không có giấy tờ tùy thân. Khu vực xảy ra tai nạn không có đường ngang và khá vắng vẻ.

Nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m56, mặc áo tay dài màu xanh dương, quần dài màu đen, đầu cạo trọc, đội nón lá. Trong người nạn nhân có hai cuốn kinh Phật. Do va chạm mạnh, thi thể nạn nhân bị biến dạng, không thể nhận diện khuôn mặt.

Công an xã Tân Minh đề nghị ai là thân nhân hoặc biết tung tích nạn nhân hãy liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: 611 Nguyễn Huệ, thôn 6, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại: 02523.878.841 để phối hợp giải quyết.