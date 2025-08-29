MU thực hiện thay đổi tinh tế trên mạng xã hội 29/08/2025 13:20

MU thực hiện thay đổi tinh tế trên mạng xã hội sau khi bị đánh bại bởi đội bóng vô danh Grimsby Town ở vòng 2 Carabao Cup. Theo đó, MU đã quyết định thay đổi phần tiểu sử trên tài khoản mạng xã hội của họ. Quỷ đỏ bị loại khỏi Carabao Cup sau loạt sút luân lưu trước Grimsby và HLV trưởng Ruben Amorim đã đưa ra một đánh giá đáng lo ngại.

MU bị Grimsby Town dẫn trước tới hai bàn chỉ sau 30 phút thi đấu khi Andre Onana có màn trình diễn kém cỏi trong lần bắt chính đầu tiên ở mùa giải mới. Charles Vernam đã đánh bại Onana ở cột dọc gần, rồi Tyrell Warren ghi bàn thứ hai cho Grimsby sau khi Onana không xử lý được một quả phạt góc.

Đội bóng của HLV Ruben Amorim lấy lại thế cân bằng nhờ 2 bàn thắng của Harry Maguire và Bryan Mbeumo cuối hiệp 2 để gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, 2 tân binh Bryan Mbeumo và Cunha lại sút hỏng trong loạt luân lưu khiến MU bị loại cay đắng trước Grimsby.

MU thực hiện thay đổi tinh tế trên mạng xã hội giữa lúc HLV Ruben Amorim đối mặt nguy cơ bị sa thải. ẢNH: EPA

Vài giờ sau thất bại cay đắng đó, Manchester United đã thực hiện thay đổi cho hồ sơ trên mạng xã hội X. Thông điệp trước đây của Manchester United có nội dung: "Làm việc chăm chỉ và mỉm cười, bạn đang ở Manchester United!", đã được đổi thành: "Ngôi nhà của Manchester United".

"Ngôi nhà của Manchester United" là câu trích dẫn của cựu lễ tân Kath Phipps, người đã qua đời vào tháng 12 năm 2014. Bà Phipps là một nhân vật mang tính biểu tượng tại Manchester United khi bà đã làm việc tại đây từ những năm 1960.

Sân tập Carrington mới được nâng cấp của Manchester United thậm chí còn được khắc dòng chữ này, với một tấm bảng tri ân Phipps. Nữ lễ tân được yêu mến Phipps đã làm việc tại Manchester United trong suốt 55 năm. Những huyền thoại của "quỷ đỏ" như Sir Alex Ferguson, David Beckham, Roy Keane, Peter Schmeichel, Gary Neville và Bryan Robson đều đã đến dự tang lễ của bà.