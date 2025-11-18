Mua chiếc ô tô Toyota 18 triệu đồng vẫn chạy ngon lành? 18/11/2025 10:57

Mới đây, một người Mỹ được biết với cái tên là Everyman đã mua chiếc ô tô Toyota Tercel đời 1992 chỉ với 700 USD, tương đương 18,4 triệu đồng nhằm đánh giá độ bền bỉ của chiếc xe.

Anh cho biết, chiếc ô tô Toyota Tercel đã nhuốm màu thời gian, và có nội thất tối giản. Mọi thứ từ bảng điều khiển đến khoang động cơ đều phủ một lớp bụi, nhưng bất ngờ vẫn tiếp tục hoạt động bền bỉ.

Dưới nắp ca-pô là là động cơ 4 xi-lanh 1.5 L, tạo ra công suất ấn tượng 82 mã lực. Mặc dù 82 mã lực có vẻ không đủ theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng động cơ khiêm tốn này là điển hình cho các xe kinh tế đầu những năm 1990, vốn ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và độ tin cậy.

Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn khi nhiều người cho biết, ô tô Toyota Tercel là chiếc xe phổ biến nhất ở Mỹ Latinh cho đến ngày nay. Chúng có giá khoảng 4.000 USD và rất nhiều chiếc vẫn đang được sử dụng làm taxi.

Độ bền huyền thoại của Tercel đã khiến nó trở thành mặt hàng chủ lực ở các thị trường đang phát triển, và yêu cầu mức giá cao cho các mẫu xe đã qua sử dụng.

Ô tô Toyota Tercel 1992 là phiên bản cơ bản đúng nghĩa. Nó nổi tiếng vì sự thiếu vắng các tiện ích hiện đại, điều này lại là yếu tố cốt lõi tạo nên độ bền của nó. Chiếc xe này không có cửa sổ chỉnh điện, không điều hòa nhiệt độ. Nhiều phiên bản thậm chí còn không có gương chiếu hậu bên ghế phụ.

Sự tối giản này đã biến Tercel trở thành một chiếc xe dễ dàng sửa chữa, ít bộ phận hỏng hóc, một điểm cộng lớn cho những ai tìm kiếm sự ổn định lâu dài.

Trái tim của Tercel 1992 là động cơ có tên mã 3E-E, được cộng đồng ô tô quốc tế ca ngợi là bất tử nhờ vào thiết kế đơn giản và vật liệu chế tạo bền bỉ. Không hiếm những trường hợp Toyota Tercel đạt mốc 1 triệu km nếu được bảo dưỡng đúng cách.