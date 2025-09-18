Mưa giảm hẳn ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ từ ngày 19-9 18/09/2025 21:19

(PLO)- Từ đêm 19-9, mưa giảm hẳn ở khu vực các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM, mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, trong những giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với bão số 8 trên khu vực Bắc biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với vận tốc 15-20km/h. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc của Bắc Bộ hoạt động ổn định.

Từ đêm 19-9, mưa giảm hẳn ở khu vực các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM. Ảnh: NN

Từ hình thái thời tiết trên, trưa và chiều 19-9, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa duy trì diện rộng nhiều nơi, tuy nhiên lượng mưa giảm dần so với ngày 18-9.

Từ đêm 19-9, mưa giảm hẳn ở khu vực Nam Bộ và chỉ còn xảy ra vài nơi. Trong mưa dông khả năng sẽ dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 20-9 đến 21-9, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Từ ngày 22-9, mưa dông có xu hướng tăng trở lại và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to với thời gian mưa tập trung về thời điểm trưa, chiều và tối.