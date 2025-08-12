Mưa lớn gây sạt lở taluy ở Lâm Đồng, 2 du khách tử vong 12/08/2025 19:09

(PLO)- Mưa lớn kéo dài chiều 12-8 khiến taluy tại một quán cà phê ở phường Xuân Trường - Đà Lạt bị sạt lở khiến hai du khách tử vong.

Tối 12-8, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, khoảng 18 giờ cùng ngày, bờ taluy dài khoảng 20 m phía sau quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương) bất ngờ đổ sập. Khối lượng lớn đất đá tràn vào quán, vùi lấp hai du khách đang ngồi uống cà phê.

Hiện trường vụ sạt lở.

Chính quyền phường Xuân Trường lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Vụ sạt khiến 1 người tử vong tại chỗ, một nạn nhân được đưa ra ngoài và chuyển ngay đến bệnh viện Hoàn Mỹ nhưng đã tử vong.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn kéo dài suốt chiều cùng ngày đã gây ngập cục bộ nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Lạt (cũ), trong đó có khu dân cư Lữ Gia và dọc suối Phan Đình Phùng. Mưa lũ cũng cuốn theo nhiều rác, cành cây trôi dạt về hồ Xuân Hương, gây ô nhiễm mặt hồ.

Hiện nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.