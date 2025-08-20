Mỹ áp thuế bổ sung lên hơn 400 mặt hàng có chứa thép, nhôm 20/08/2025 09:29

Ngày 19-8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo áp thuế bổ sung 407 danh mục sản phẩm có chứa thép và nhôm vào diện áp thuế, với mức thuế suất 50% áp dụng cho phần thép và nhôm trong sản phẩm, theo hãng tin Reuters.

Các sản phẩm chịu thuế bao gồm tua-bin gió, cần cẩu di động, thiết bị gia dụng, máy ủi và các thiết bị hạng nặng khác, cùng với toa xe lửa, xe máy, động cơ hàng hải, nội thất và hàng trăm sản phẩm khác.

Công ty nghiên cứu Evercore ISI cho biết động thái này bao trùm hơn 400 mã sản phẩm, tương ứng hơn 200 tỉ USD hàng nhập khẩu năm ngoái, và ước tính sẽ làm tăng mức thuế quan thực tế chung thêm khoảng 1%.

Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung các linh kiện nhập khẩu cho hệ thống ống xả ô tô và thép điện dùng trong xe điện vào diện chịu thuế mới, cùng với các bộ phận cho xe buýt, máy điều hòa cũng như thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ đông và máy sấy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm một nhà máy của Tổng công ty Thép Mỹ tại West Mifflin (bang Pennsylvania, Mỹ) hồi tháng 5. Ảnh: WHITE HOUSE

Một nhóm các hãng xe nước ngoài đã kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ không đưa các linh kiện này vào danh mục, cho rằng Mỹ không có đủ năng lực sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

“Động thái hôm nay mở rộng phạm vi áp thuế thép và nhôm, đồng thời chặn các con đường lách luật, qua đó hỗ trợ việc phục hồi bền vững ngành thép và nhôm Mỹ” - Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler cho biết.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về việc liệu các mức thuế mới áp lên mặt hàng có chứa thép, nhôm có cộng thêm vào các mức thuế áp dụng theo từng quốc gia mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố hay không.