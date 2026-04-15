Nam thanh niên nuốt 3 bàn chải đánh răng 15/04/2026 09:42

(PLO)- Nam bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần tự nuốt 3 bàn chải đánh răng dài gần 20 cm đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nội soi, gắp dị vật ra ngoài an toàn.

Ngày 15-4, Trung tâm Nội soi - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý cho một nam thanh niên có bệnh lý tâm thần đã nuốt 3 bàn chải đánh răng.

Hình ảnh nội soi của nam thanh niên nuốt bàn chải đánh răng.

Bệnh nhân LVB (29 tuổi, ngụ ở TP Huế) đang được điều trị tại khoa Sức khỏe tâm trí, có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại; hiện duy trì điều trị bằng thuốc hướng thần theo chỉ định chuyên khoa.

Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân đã tự nuốt 3 bàn chải đánh răng và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy cơ cao gặp biến chứng đường tiêu hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp đã tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi đường tiêu hóa. Việc can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Bệnh nhân sức khỏe ổn định sau khi được gắp 3 chiếc bàn chải đánh răng ra khỏi đường tiêu hóa.

ThS.BS Phạm Như Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 dị vật dài và cứng.

Dị vật dạng bàn chải đánh răng với chiều dài gần 20 cm, có tiềm ẩn nguy cơ cao mắc kẹt trong ống tiêu hóa, gây tổn thương niêm mạc, thủng hoặc tắc nghẽn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Sau 5 ngày theo dõi, đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.