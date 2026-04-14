Nội soi gắp đinh vít trong dạ dày bé 21 tháng tuổi 14/04/2026 08:07

Ngày 14-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật ở bệnh nhi LBN (21 tháng tuổi, ngụ ở xã Gio Linh, Quảng Trị).

Bệnh nhi được theo dõi tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị sau khi nội soi gắp chiếc đinh vít.

Theo đó, trong lúc đang chơi đùa, cháu bé vô tình nuốt phải một đinh vít dài khoảng 2,5 cm. Do hoảng loạn và mất bình tĩnh, người mẹ đã vỗ lưng với mong muốn đẩy dị vật ra ngoài nhưng không may lại khiến dị vật trôi sâu hơn.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật đang nằm trong dạ dày. Nếu như không được xử lý sớm, tình trạng này có thể gây thủng đường tiêu hóa, xuất huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Thăm dò chức năng và Gây mê Hồi sức đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định nội soi cấp cứu dưới gây mê.

Sau can thiệp, bệnh nhi được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức cấp cứu, tình trạng ổn định và có thể xuất viện ngay hôm sau.