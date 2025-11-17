Ngày mai, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Giao lưu trực tuyến về các điểm mới của Luật BHXH 2024 17/11/2025 14:38

(PLO)- Buổi giao lưu trực tuyến về các điểm mới Luật BHXH 2024 nhằm giúp người lao động tiếp cận thông tin chính sách một cách đầy đủ; hiểu rõ và hưởng đủ quyền lợi của mình.

Nhằm giúp người lao động, người sử dụng lao động và bạn đọc cả nước tiếp cận thông tin chính sách một cách đầy đủ, dễ hiểu và chính xác, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Hiểu đúng - Hưởng đủ quyền lợi theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024".

Giao lưu trực tuyến "Hiểu đúng - Hưởng đủ quyền lợi theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024".

Chương trình là diễn đàn đối thoại trực tuyến giữa cơ quan quản lý nhà nước, ngành BHXH, chuyên gia và người dân, giúp bạn đọc nắm vững quyền, nghĩa vụ và lợi ích khi tham gia BHXH, đồng thời tiếp cận với xu hướng ứng dụng công nghệ trong BHXH hiện đại.

Buổi giao lưu có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cơ quan BHXH TP.HCM cùng 5 chuyên gia là đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Các chuyên gia sẽ tập trung giải đáp 7 nhóm vấn đề cốt lõi, được người lao động và doanh nghiệp quan tâm nhất theo tinh thần Luật BHXH sửa đổi 2024:

1. Xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc: Làm rõ khái niệm, quy trình đôn đốc và các chế tài xử lý nghiêm theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 274/2025.

2. Giảm thời gian đóng để hưởng lương hưu: Quy định mới cho phép người lao động đóng BHXH chỉ từ 15 năm là được hưởng lương hưu.

3. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH: Bao gồm cả BHXH bắt buộc và tự nguyện cho nhiều nhóm người lao động mới, như chủ hộ kinh doanh, người làm việc không trọn thời gian, người hoạt động không chuyên trách ở xã/thôn.

4. Chế độ Trợ cấp hưu trí xã hội: Thiết lập hệ thống BHXH đa tầng, bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và giảm tuổi hưởng xuống 75 tuổi.

5. Quyền lợi thai sản mới cho BHXH tự nguyện: Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng thêm chế độ thai sản.

6. Bổ sung chế độ ốm đau, thai sản cho các đối tượng mới như người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

7. Giao dịch điện tử và đơn giản hóa thủ tục: Các quy định rõ ràng về giao dịch BHXH điện tử và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn.