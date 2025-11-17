Nhằm giúp người lao động, người sử dụng lao động và bạn đọc cả nước tiếp cận thông tin chính sách một cách đầy đủ, dễ hiểu và chính xác, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Hiểu đúng - Hưởng đủ quyền lợi theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024".
Chương trình là diễn đàn đối thoại trực tuyến giữa cơ quan quản lý nhà nước, ngành BHXH, chuyên gia và người dân, giúp bạn đọc nắm vững quyền, nghĩa vụ và lợi ích khi tham gia BHXH, đồng thời tiếp cận với xu hướng ứng dụng công nghệ trong BHXH hiện đại.
Buổi giao lưu có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cơ quan BHXH TP.HCM cùng 5 chuyên gia là đại diện các phòng, ban chuyên môn.
Các chuyên gia sẽ tập trung giải đáp 7 nhóm vấn đề cốt lõi, được người lao động và doanh nghiệp quan tâm nhất theo tinh thần Luật BHXH sửa đổi 2024:
1. Xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc: Làm rõ khái niệm, quy trình đôn đốc và các chế tài xử lý nghiêm theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 274/2025.
2. Giảm thời gian đóng để hưởng lương hưu: Quy định mới cho phép người lao động đóng BHXH chỉ từ 15 năm là được hưởng lương hưu.
3. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH: Bao gồm cả BHXH bắt buộc và tự nguyện cho nhiều nhóm người lao động mới, như chủ hộ kinh doanh, người làm việc không trọn thời gian, người hoạt động không chuyên trách ở xã/thôn.
4. Chế độ Trợ cấp hưu trí xã hội: Thiết lập hệ thống BHXH đa tầng, bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và giảm tuổi hưởng xuống 75 tuổi.
5. Quyền lợi thai sản mới cho BHXH tự nguyện: Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng thêm chế độ thai sản.
6. Bổ sung chế độ ốm đau, thai sản cho các đối tượng mới như người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
7. Giao dịch điện tử và đơn giản hóa thủ tục: Các quy định rõ ràng về giao dịch BHXH điện tử và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn.
Thông tin chương trình và cách gửi câu hỏi
Chương trình sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng, thứ Ba, ngày 18-11-2025, tại Trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM.
Buổi giao lưu được tường thuật trực tiếp trên Báo Pháp Luật TP.HCM tại địa chỉ www.plo.vn và sẽ được ghi hình để phát lại trên các nền tảng số.
Bạn đọc, người lao động và doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi đến chương trình theo các hình thức sau:
- Bình luận trực tiếp bên dưới chương trình tại chuyên mục (bạn đọc) giao lưu trên www.plo.vn.
- Gửi email đến địa chỉ: plo@phapluattp.vn hoặc bandoc@phapluattp.vn.
- Hoặc liên hệ hotline: 0982.000.333 để được hướng dẫn và hỗ trợ.
Tất cả các câu hỏi gửi về sẽ được tổng hợp, chuyển đến các chuyên gia để giải đáp trực tiếp trong khuôn khổ chương trình. Những câu hỏi chưa kịp phản hồi trong buổi giao lưu sẽ được cơ quan BHXH và Ban tổ chức tiếp tục trả lời sau thông qua email hoặc đăng tải trên báo điện tử.