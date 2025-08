Nghệ An: Không tổ chức văn nghệ, dừng tặng quà đại biểu dự Đại hội Đảng cấp xã, phường 05/08/2025 10:40

Sáng 5-8, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết đã có công văn gửi Ban thường vụ Đảng ủy các xã, phường triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nhằm bảo đảm Đại hội Đảng cấp xã, phường được tổ chức với tinh thần trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

Sáng 5-8, ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh (Nghệ An) - đã trao hỗ trợ bốn xã Tam Quang, Tam Thái, Yên Hòa, Nga My mỗi xã 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua. Ảnh: BNA

Công văn do ông Lê Văn Giáp-Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An ký, đề nghị Đảng ủy các xã, phường nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: “Không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Dừng việc mua quà tặng cho các đại biểu tham dự Đại hội”. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành 4-8.

Trước đó, ngày 29-7, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An có Công văn số 2740 về mẫu chương trình, kịch bản điều hành Đại hội; ngày 30-7, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn số 2742 về điều chỉnh mẫu chương trình, kịch bản điều hành Đại hội.

Trong tháng 7-2025, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa to đến rất to gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất làm bốn người chết và bốn người bị thương; 7.477 ngôi nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn và hư hỏng; 43 điểm trường học bị thiệt hại… Tổng thiệt hại ban đầu do bão số 3, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn Nghệ An ước tính khoảng 3.550 tỉ đồng.

Hiện chính quyền, cơ quan chức năng, các đoàn thể tỉnh Nghệ An đang tiếp tục triển khai những hoạt động trợ giúp người dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả do trận lũ lịch sử gây ra.