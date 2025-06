Nghệ An: Phát hiện, thu giữ 186 sản phẩm sữa bột trẻ em nghi nhập lậu 01/06/2025 11:48

(PLO)- Sữa bột dành cho trẻ em được bán ở một hộ kinh doanh tại Nghệ An đã bị quản lý thị trường và công an phát hiện, thu giữ.

Sáng 1-6, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, đã phát hiện và thu giữ 186 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em là thực phẩm nghi nhập lậu.

Trước đó, ngày 30-5, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục quản lý thị trường Nghệ An phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hộ kinh doanh tại huyện Diễn Châu.

Công an và quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ sữa bột ngoại không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Qua kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bốn (ở khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) có 186 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em với thông tin thể hiện trên nhãn, bao bì bằng tiếng nước ngoài.

Trên các sản phẩm sữa bột này không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng hoặc pha chế, cách thức bảo quản bằng tiếng Việt Nam.

Trên sản phẩm cũng không thể hiện thông tin số giấy tiếp nhận đăng ký, bản công bố sản phẩm trên nhãn hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bốn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nhập khẩu nói trên.

Do vậy ngành quản lý thị trường và công an đã thu giữ số lượng sản phẩm sữa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.