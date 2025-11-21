Người đàn ông bị tai nạn khi chạy xe máy ngược chiều trong làn ô tô 21/11/2025 21:52

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra gần cổng bệnh viện đa khoa Vũng Tàu giữa xe ô tô và xe máy chạy cùng làn nhưng đi ngược chiều, may mắn hậu quả không quá nghiêm trọng.

Tối 21-11, lực lượng Cảnh sát Giao thông TP.HCM tiến hành điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường 2 Tháng 9, phường Phước Thắng (gần đối diện bệnh viện Vũng Tàu) khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 18 giờ tối cùng ngày, xe ô tô biển số 72A 332…chạy trên đường 2 Tháng 9 hướng từ vòng xoay đường Hàng Điều – 2 Tháng 9 (phường Phước Thắng) về hướng Vũng Tàu. Xe ô tô chạy trong làn sát con lươn.

Tài xế xe ô tô trình bày với CSGT về vụ tai nạn. Lúc này người đàn ông đi xe máy va chạm với xe ô tô đã đi sang bệnh viện đa khoa Vũng Tàu để cấp cứu. Ảnh: TK

Khi xe ô tô chạy đến đoạn qua cổng bệnh viện đa khoa Vũng Tàu thì tài xế phát hoảng khi phát hiện trước đầu xe là một xe máy biển số 60 C1-222… do người đàn ông điều khiển đi ngược chiều trong cùng làn ô tô. Do quá gấp xe ô tô không kịp tránh nên xảy ra va chạm với xe máy khiến người đàn ông ngã xuống, 2 xe bị hư hỏng.

Vụ va chạm khiến xe ô tô bị hư hỏng ở phần đầu. Xe máy cũng bị vỡ một số bộ phận. Ảnh: TK

Theo những người ngồi trên ô tô, do người đàn ông đi xe máy chạy ngược chiều lại trong phía làn ô tô nên họ không quan sát kịp. Khi người này ngã xuống nằm bất tỉnh họ đã gọi cấp cứu của bệnh viện. Tuy nhiên sau đó người đàn ông đã đứng dậy được và đi qua bệnh viện đa khoa Vũng Tàu vào cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông đi xe máy có dấu hiệu say xỉn.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông sau đó đã đến hiện trường để ghi nhận, điều tra nguyên nhân vụ việc.