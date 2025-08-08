Người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao 'hăm dọa' tài xế ô tô phía sau 08/08/2025 21:19

(PLO)- Một người đàn ông từ trên xe buýt bước xuống, tay cầm con dao tiến thẳng về tài xế ô tô phía sau.

Chiều 8-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc một người đàn ông cầm dao từ trên xe buýt bước xuống, có hành vi đe dọa tài xế ô tô phía sau.

Theo clip ghi lại, xe buýt số 10 BKS 60E-017.82 đang dừng giữa đường chặn phía trước một ô tô khác. Từ xe buýt, một người đàn ông mặc áo thun đen, đội nón bước xuống, vừa đi vừa quay phim, chụp hình biển số ô tô phía sau.

Người đàn ông từ trên xe buýt bước xuống, tay cầm dao đe dọa tài xế ô tô. Ảnh: Cắt từ clip

Cùng lúc một người đàn ông khác mặc áo xanh, đội nón, đeo khẩu trang, trên tay cầm một con dao dài khoảng 30 cm từ xe buýt bước xuống, tiến về phía tài xế ô tô phía sau với thái độ hăm dọa. Sau vài giây, người này quay trở lại xe buýt.

Toàn bộ sự việc trên được tài xế ô tô phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, sự việc trên xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn trước Bệnh viện Thống Nhất (thuộc phường Long Bình, Đồng Nai).

Công an phường Long Bình đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý.