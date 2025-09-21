Người dân phát hiện 1.400 viên đạn các loại khi... dọn dẹp nhà 21/09/2025 19:08

(PLO)- Một người dân ở Đồng Nai phát hiện 1.400 viên đạn các loại ở nhà mình liền giao nộp cho công an địa phương.

Ngày 21-9, công an phường Bảo Vinh (tỉnh Đồng Nai) đã tiếp nhận gần 1.400 viên đạn quân dụng và 11 hộp tiếp đạn các loại của người dân trên địa bàn đến nộp.

Người dân giao nộp gần 1.400 viên đạn﻿ các loại. Clip: CA phường Bảo Vinh.

Theo trình bày của anh MH, trong quá trình dọn dẹp, sửa chữa nhà mình thì anh phát hiện số đạn và hộp tiếp đạn ở khu vực mà ba anh ở. Ngay sau đó, anh H đã chủ động liên hệ với công an phường để bàn giao, giao nộp toàn bộ số vật dụng nguy hiểm này.



Được biết, trước đây ba của anh H từng tham gia lực lượng vũ trang và đã mất cách đây vài tháng.

Công an tiếp nhận gần 1.400 viên đạn các loại do người dân tự giác giao nộp. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Bảo Vinh đã kiểm đếm, niêm phong và xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn với những loại vũ khí nguy hiểm này.

Theo công an phường Bảo Vinh, đây là hành động có ý nghĩa quan trọng, góp phần loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất an ninh, trật tự.

Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí, đạn dược không chỉ bảo vệ sự an toàn cho gia đình và cộng đồng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân với lực lượng công an trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống.