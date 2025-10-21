Người dân quay clip, tài xế lái ô tô chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 bị xử phạt 21/10/2025 19:23

(PLO)- Người dân quay được cảnh người đàn ông lái ô tô con chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 21-10, chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông LVT (60 tuổi, ngụ xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Hình ảnh người dân ghi lại ô tô chạy ngược chiều trên quốc lộ 1. Ảnh: AB

Trước đó, ngày 10-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa nhận clip dài 20 giây ghi lại hình ảnh ô tô biển số tỉnh Khánh Hòa đi ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã mời ông T là chủ phương tiện nên mời đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận hành vi chạy ngược chiều trên quốc lộ 1.

Theo quy định tại Nghị định 168, ông T bị phạt 19 triệu đồng và trừ bốn điểm giấy phép lái xe.