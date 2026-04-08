Người phụ nữ rớt xuống chân cầu Biển Hồ khi chụp ảnh 08/04/2026 11:21

(PLO)- Bất cẩn trong lúc chụp ảnh cầu Biển Hồ, một phụ nữ bị rơi xuống chân cầu dẫn đến thương tích.

Ngày 8-4, UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai xác nhận có một người phụ nữ bị thương tích do rơi xuống chân cầu Biển Hồ trong lúc tham quan, chụp ảnh trên cầu.

Người phụ nữ bị rơi xuống chân cầu Biển Hồ.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 7-4, bà HTT (40 tuổi, ngụ xã Kon Gang, Gia Lai) đến khu vực cầu Biển Hồ, xã Biển Hồ để tham quan, chụp ảnh trên cầu (thuộc dự án đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai, vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng) thì bị tai nạn.

Trong lúc trèo lên thành cầu Biển Hồ để chụp ảnh, bà T bất ngờ trượt chân, rơi xuống dưới chân cầu ở độ cao khoảng 2,5 m.

Ngay sau đó, Công an xã Biển Hồ cùng người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bước đầu, bà T được xác định bị chấn thương vùng hông.

Cầu Biển Hồ thuộc dự án đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai có vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng, nơi đây trở thành điểm checkin của người dân và du khách.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), cầu Biển Hồ dài hơn 105 m, rộng 31 m, có thiết kế vòm thép kết hợp hệ thống chiếu sáng. Cầu hoàn thành, có vị trí đẹp nên thu hút đông người dân đến tham quan, chụp ảnh vào ban đêm.

Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến được đưa vào vận hành tháng 6-2026. Cơ quan chức năng đã có biển cảnh báo, cấm trèo lên cao chụp ảnh tại cầu Biển Hồ nhằm đảm bảo an toàn.