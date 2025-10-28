Người phụ nữ ung thư 'đi ngược dòng' để tìm lại sự sống 28/10/2025 15:11

(PLO)- Từng nghĩ ung thư là dấu chấm hết của đời mình, nhưng khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ, chị T.H (49 tuổi, TP.HCM) đã nhận ra rằng sự sống vẫn còn, ấm áp và diệu kỳ. Hành trình “ngược dòng” của chị trở thành minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, y học và lòng nhân ái.

“Tôi từng nghĩ ung thư là dấu chấm hết”

Hơn một tháng trước khi nhập viện, chị T.H phát hiện một khối u nhỏ ở vú phải. Nghĩ chỉ là u lành tính, chị vẫn cố gắng chịu đựng để duy trì công việc thường ngày. Nhưng khối u ngày một lớn, kèm theo những cơn đau âm ỉ khiến chị lo lắng và tìm đến các bệnh viện tại TP.HCM để kiểm tra.

“Khi bác sĩ ở Sài Gòn nói nghi ngờ tôi bị ung thư vú, tôi như sụp đổ. Tôi điều trị gần một tháng nhưng không yên tâm, tinh thần ngày càng kiệt quệ nên quyết định dừng lại”, chị nhớ lại.

Những ngày sau đó, nỗi sợ hãi đeo bám từng phút. Mất ăn, mất ngủ, chị chỉ ngồi lặng nhìn con và nghĩ về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. “Tôi từng nghĩ ung thư là dấu chấm hết. Nhưng rồi tôi hiểu, mình không thể gục ngã khi các con còn cần tôi, khi gia đình vẫn trông đợi tôi mạnh mẽ trở lại”, chị H. kể.

Trong một buổi trò chuyện cùng người thân, chị bất chợt nhớ đến BSCKII Phan Hoàng Nguyên, người từng cứu sống cha chị cách đây hơn 10 năm khi ông bị nhiễm trùng máu nặng, suy đa cơ quan và phải lọc máu hồi sức tích cực.

“Khi biết bác sĩ Nguyên hiện là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ, tôi như tìm lại được một điểm tựa. Tôi tin rằng, nếu có ai có thể giúp tôi, thì đó chính là bác sĩ Nguyên”, chị xúc động kể lại.

Ngay khi đến Vinmec Cần Thơ, dưới sự tư vấn của bác sĩ Nguyên, chị H. được thăm khám toàn diện, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả sinh thiết xác định chị bị ung thư biểu mô tuyến vú phải giai đoạn III.

Bác sĩ Nguyên đã hội chẩn cùng ekip của Vinmec Cần Thơ, thống nhất phương án phẫu thuật đoạn nhũ vú phải kết hợp nạo hạch nách để điều trị triệt căn, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ y khoa toàn diện nhằm giảm tối đa nguy cơ biến chứng.

“Tôi đã vượt qua và tôi vẫn đẹp theo cách của riêng mình”

TS.BS Nguyễn Thanh Quân, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Vinmec Cần Thơ cho biết, chị H. đến khám khi khối u đã lớn, xâm lấn ra ngoài da. Đây là giai đoạn muộn, cần phối hợp nhiều phương pháp, trong đó phẫu thuật là bước then chốt để kiểm soát bệnh và giảm nguy cơ tái phát.

Chiều 23-9-2025, ca phẫu thuật được tiến hành. Trong phòng mổ, từng thao tác của ê-kíp được thực hiện chính xác, kiên định và đầy tận tâm. Sau ba giờ, ca mổ kết thúc thành công. Tin vui từ phòng mổ khiến cả gia đình chị vỡ òa trong nước mắt.

Cận cảnh ca phẫu thuật điều trị triệt căn khối u

Sau phẫu thuật, chị H. được chăm sóc trong môi trường y tế hiện đại, an toàn, từng bữa ăn được mang đến tận giường, từng bước đi được hỗ trợ nhẹ nhàng.

“Ở Vinmec, tôi cảm nhận được sự tận tâm thật sự. Mỗi bác sĩ, mỗi điều dưỡng đều nhẹ nhàng, quan tâm. Họ không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa lành cả tinh thần”, chị H. chia sẻ.

Sau một tuần điều trị, chị H. hồi phục tốt. Ngày 30-9, chị được xuất viện. Tái khám ngày 7-10, vết mổ liền đẹp, không sưng đau, không biến chứng. Chị tiếp tục được chuyển lên Vinmec Central Park (TP.HCM) để theo dõi và điều trị đa mô thức theo phác đồ chuẩn quốc tế.

“Đây là lần thứ hai gia đình tôi mang ơn bác sĩ Nguyên. Tôi gọi đó là ‘cái duyên của sự sống’. Vinmec Cần Thơ đã mang lại cho tôi không chỉ niềm tin vào y học, mà còn niềm tin vào tình người”, chị H. xúc động nói.

Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, chị H. mỉm cười bình thản khi không chỉ chiến thắng bệnh tật mà còn chiến thắng chính mình. Theo hướng dẫn của bác sĩ Vinmec, chị duy trì thói quen tập thể dục nhẹ, ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần lạc quan.

“Tỉnh dậy sau ca mổ, tôi biết mình vừa được trao thêm một cơ hội để sống. Lần này, tôi sống không chỉ cho bản thân mà còn để lan tỏa niềm tin đến những người phụ nữ giống tôi”, chị H. bày tỏ quyết tâm.

Bệnh nhân cùng nụ cười tự tin bên các bác sĩ Vinmec

“Tôi đã chiến đấu, tôi đã vượt qua và tôi vẫn đẹp theo cách của riêng mình” - lời chia sẻ của chị H. không chỉ là thông điệp cho bản thân, mà còn là niềm động viên cho hàng ngàn phụ nữ đang đối diện bệnh tật: khi bạn dám tin, dám sống và dám yêu cuộc đời thêm một lần nữa - đó chính là chiến thắng lớn nhất. Niềm tin đó càng được tiếp thêm sức mạnh khi có trợ lực từ y học hiện đại và sự đồng hành của những y bác sĩ tận tâm, giàu lòng nhân ái như tại Vinmec.

