Người Việt đang chuyển dần từ 'mua để có sang mua để sống tốt hơn' 07/05/2026 19:42

Nền tảng Cốc Cốc vừa công bố báo cáo “Thị trường Điện tử, Điện gia dụng Việt 2026” cung cấp bức tranh toàn diện về hành vi, động lực và rào cản mua sắm của người tiêu dùng trong nước.

Báo cáo cho thấy hơn một nửa người tiêu dùng đã mua ít nhất một thiết bị điện tử hoặc điện gia dụng trong năm qua. Trong đó, thiết bị di động chiếm tỉ lệ cao nhất với 60,6%, tiếp theo là nhóm điện gia dụng lớn đạt 53,6%.

Phân khúc thiết bị nhà cửa thông minh là 24,5% và chăm sóc sức khỏe là 21,2% cũng đang phản ánh một sự dịch chuyển cấu trúc quan trọng. Người Việt đang chuyển dần từ việc mua để có, sang mua để sống tốt, thông minh và khỏe mạnh hơn.

Dữ liệu tìm kiếm trên Cốc Cốc xác nhận xu hướng này khi các từ khóa như robot hút bụi hay máy lọc không khí tăng trưởng đều đặn.

Về nguồn gốc xuất xứ hàng điện tử, điện gia dụng Việt Nam và Nhật Bản đang nhận được niềm tin ngang nhau với tỉ lệ lần lượt là 61,2% và 59,7%. Đây là tín hiệu đáng chú ý về niềm tin ngày càng tăng đối với các sản phẩm nội địa.

Người Việt chậm mua sắm hàng điện tử, hàng gia dụng vì đồ cũ vẫn dùng tốt

Về động lực mua sắm chủ đạo vẫn là thay thế sản phẩm hỏng, song nhóm mua lần đầu và mua thêm đang bám đuổi quyết liệt.

Một nghịch lý thú vị của thị trường hiện nay là 48,8% người tiêu dùng trì hoãn mua sắm vì sản phẩm cũ vẫn hoạt động tốt. Yếu tố này bỏ xa các rào cản về tài chính như việc thắt chặt chi tiêu hay giá thành cao.

Có thể thấy rào cản số một hiện nay không phải là thiếu hụt tài chính mà là sự hài lòng với thực tại. Khoảng 48,7% người dùng tự xếp mình vào nhóm cân nhắc kỹ và chỉ mua khi thật sự cần thiết.

Dữ liệu cho thấy 31,5% người tiêu dùng ưu tiên dùng sản phẩm càng lâu càng tốt và chỉ 19,8% có xu hướng nâng cấp sớm. Điều này cho thấy người Việt đang tự định vị là những người tiêu dùng lý trí và tiết kiệm thay vì chạy theo cảm hứng công nghệ...