Lượt trận thứ 4 bảng A - Cúp C1 Đông Nam Á- Shopee Cup 2025-2026: Nguyễn Đình Bắc, Lý Đức,Minh Phúc không đến Selangor 28/01/2026 06:19

Những tuyển thủ U-23 của CLB CA. Hà Nội như Nguyễn Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc không đến Selangor.

Toàn đội CA. Hà Nội đã có mặt tại Selangor để đá Cúp C1 Đông Nam Á-Shopee Cup trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A. Những cầu thủ vừa làm nhiệm vụ quốc gia trong màu áo U-23 như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc được nghỉ ngơi.

Trận Selangor tiếp CLB CA.Hà Nội trên sân MBJP lúc 20 giờ ngày 28-1. Đây sẽ là trận đấu đáng xem. HLV Mano Polking sẽ chạm trán với HLV Kim Pan-gon vừa về nhậm chức. Hai HLV này đã từng chạm trán nhau qua AFF Cup khi cả hai là HLV đội tuyển Thái Lan và Malaysia, nay hai chiến lược gia gặp nhau ở cấp CLB.

Nhiều năm qua và hiện nay, Selangor duy trì phong độ rất tốt dẫu bóng đá Malaysia gặp nhiều sóng gió, trong đó có những khó khăn về kinh tế.

Phạm Minh Phúc cùng Nguyễn Đình Bắc, Lý Đức được... xả trại. Ảnh: VFP

Thành phần lực lượng của Selangor tương đồng CA. Hà Nội với những cầu thủ giỏi như tay săn bàn Faisal Halim, tuyển thủ Thái Lan Kevin Deeromran, Looa Laine, Safawan Baharudin (tuyển thủ Singapore), Aliff Haikal, thủ môn Aiman Hakimi (U-23 Malaysia)...

Nhiều năm qua, Selangor thường chiếm vị trí á quân M-League sau đội bóng vô đối Johor Darul Tazim, mùa này Selangor cũng đang ở vị trí thứ nhì bảng qua 15 lượt trận với 31 điểm. CLB CA. Hà Nội cũng đang xếp nhì V-League với 26 điểm sau 10 lượt trận.

Tay săn bàn Faisal Halim đang có phong độ rất cao.

Có chút lo lắng cho thầy trò HLV Mano Polking là giải nội địa tạm nghỉ dài thời gian qua, còn M-League thì vẫn diễn ra nên Selangor có phong độ cao.

Ngôi sao sáng giá của Selangor không phải là ngoại binh mà là tuyển thủ nội Faisal Halim, cầu thủ bị tạt acid vào mặt cách đây 2 năm. Selangor rất cứng cựa nay lại thêm “chất kim chi” từ băng ghế chỉ đạo hứa hẹn một trận đấu hay.

Cục diện bảng A sau 3 lượt trận, Selangor đang đứng nhì với 5 điểm (Tampines Rovers 6 điểm), CLB CA. Hà Nội xếp thứ tư với 4 điểm. Trận này, thầy trò HLV Mano Polking phải có nhiệm vụ thắng để cải thiện bảng xếp hạng. Và thực lực đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều này. CA. Hà Nội đang có 2 cầu thủ trong tốp 3 vua dội bom V-League với ngôi đầu thuộc về Alan Grafite (8 bàn, xếp nhất) và Leo Artur (6 bàn, thứ 3).

Những Quang Hải, Leo Artur sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: VPF

Selangor có biệt danh “Những gã khổng lồ đỏ” có lối chơi được fan Malaysia rất yêu thích vì chơi tấn công, cống hiến, đội này có số lượng fan lớn nhất Malaysia, lực lượng fan của họ chính là những nhóm “Malaya Ultras” cũng là fan của đội tuyển quốc gia Malaysia.

Áp lực trên sân và bốn về khán đài sẽ rất lớn dành cho CLB CA. Hà Nội, tuy nhiên với lực lượng ngoại binh và nhiều tuyển thủ quốc gia bản lĩnh, đấy không phải là chướng ngại quá lớn dành cho thầy trò Mano Polking.

Vấn đề đây sẽ là một trận đấu hay, kịch tính và giàu chất cống hiến.

Mùa này ở giải AFC Champions League 2, CA. Hà Nội giành quyền vào chơi vòng 16 đội (gặp Tampines Rovers của Singapore) nên HLV Pamno Polking phải cân nhắc lực lượng.

Dự đoán: Hòa 2-2.

+ Các trận đấu khác của bảng A cùng ngày 28-1)

Đội nhất bảng Tampines Rovers tiếp nhà đương kim vô địch Buriram Utd (18 giờ 30) trên Bishan. Dự đoán đại diện Singapore có 3 điểm.

Trên sân Pathum Thani, Pathum Utd tiếp Dynamic Herb Cebu đến từ Philippines (19 giờ). Dự đoán đại diện thắng Thái Lan “bỏ túi” 3 điểm.