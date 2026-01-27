Nóng: Ronaldo treo giày, làm chủ CLB Al Nassr 27/01/2026 16:52

(PLO)- Cristiano Ronaldo, cái tên gắn liền với kỷ nguyên vàng của bóng đá thế giới suốt hơn hai thập kỷ qua, đang tiến rất gần đến khoảnh khắc mà người hâm mộ vừa chờ đợi vừa… không muốn đối diện: ngày anh giải nghệ.

Theo tiết lộ mới nhất từ kênh truyền thông Anh talkSPORT, siêu sao Ronaldo người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay sân cỏ vào mùa hè năm 2027, thời điểm hợp đồng giữa anh và CLB Al Nassr chính thức đáo hạn.

Trước đó, Ronaldo từng gây xôn xao khi gia hạn hợp đồng với Al Nassr vào tháng 6 năm ngoái, chỉ một tháng sau khi úp mở khả năng rời xa bóng đá đỉnh cao. Bản hợp đồng mới giúp CR7 tiếp tục thi đấu tại Saudi Arabia thêm hai mùa giải, đồng thời kéo dài hành trình săn kỷ lục bàn thắng vốn đã quá đồ sộ của anh.

Theo talkSPORT, kế hoạch hiện tại của Ronaldo khá rõ ràng. Anh sẽ hoàn thành hợp đồng với Al Nassr vào tháng 6-2027 và xem đó chính là dấu mốc khép lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Khi ấy, CR7 đã bước sang tuổi 42, một con số mà với phần lớn cầu thủ là… nghỉ hưu từ lâu, nhưng với Ronaldo lại chỉ là “kết thúc đúng lúc”.

CR7 ở tuổi 41 vẫn sung sức như thời trai trẻ. Ảnh: EPA.

Dù vậy, khả năng Ronaldo tiếp tục chơi thêm một năm nữa vẫn chưa bị loại trừ hoàn toàn. Al Nassr được cho là sẵn sàng đề nghị gia hạn ngắn hạn nhằm duy trì sức hút toàn cầu của giải Saudi Pro League. Sự hiện diện của Ronaldo vẫn là “thỏi nam châm” thu hút truyền thông, người hâm mộ và các hợp đồng thương mại, đặc biệt trong bối cảnh anh từng khoác áo Manchester United và Real Madrid.

Đáng chú ý, CR7 còn có một con đường khác để gắn bó lâu dài với bóng đá Saudi Arabia. Theo nguồn tin này, Ronaldo hiện sở hữu khoảng 15% cổ phần của Al Nassr. Điều đó đồng nghĩa, ngay cả khi không còn ra sân với vai trò cầu thủ, anh vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trong phòng họp với tư cách… ông chủ, một cái kết khá thú vị cho sự nghiệp lẫy lừng.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể trở thành ông chủ mới của CLB Al Nassr sau khi anh treo giày. Ảnh: EPA.

Một trong những động lực lớn nhất khiến Ronaldo quyết định gia hạn hợp đồng hồi năm ngoái chính là cột mốc 1.000 bàn thắng. Tính đến thời điểm hiện tại, CR7 đã ghi 960 bàn cho cả cấp CLB lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha. Bàn thắng gần nhất của anh đến trong trận gặp Dhamk tại Saudi Pro League tuần trước, cho thấy bản năng sát thủ vẫn chưa chịu “nghỉ hưu”.

Chỉ còn 40 bàn nữa để chạm mốc 1.000, con số nghe có vẻ nhiều, nhưng với Ronaldo chỉ giống như một thử thách vừa đủ để khép lại huyền thoại theo cách không thể hoành tráng hơn. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, ngày CR7 treo giày là lúc cả thế giới bóng đá đồng loạt đứng dậy vỗ tay cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.