Nguyên Phó Chủ tịch TP Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 13/04/2026 19:41

(PLO)- Ông Nguyễn Mạnh Quyền từng làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, nay được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 13-4, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVIII.

Tại kỳ họp, với sự thống nhất và tín nhiệm cao, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Nguyễn Hùng Nam và Lại Văn Hoàn. Cùng với đó, HĐND tỉnh tiến hành bầu 13 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ toàn tâm, toàn trí phục vụ nhân dân, cùng tập thể quyết tâm đưa tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 xây dựng nền kinh tế năng động trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu chậm nhất đến năm 2035 đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.

Trên cương vị mới, ông cam kết cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thực hiện nghiêm nhiệm vụ, tập trung cụ thể hóa các nghị quyết theo phương châm “6 rõ”. Tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực; đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân.

UBND tỉnh sẽ bám sát cơ sở, đổi mới điều hành theo hướng kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tư nhân; sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công gắn với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.