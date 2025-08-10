Nhà lưu trú 'Hiểu và Thương' miễn phí cho người nhà bệnh nhân 10/08/2025 11:58

(PLO)- Tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nhà lưu trú “Hiểu và Thương” được dựng lên từ lòng tử tế đã giúp thân nhân người bệnh giữ sức khỏe, yên tâm chăm sóc người thân.

Nhiều năm qua, hình ảnh người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm ngủ ở hàng lang, ghế đá hay những góc chật hẹp trong các bệnh viện đã trở nên quá quen thuộc.

Không còn phải trải chiếu nằm hành lang bệnh viện

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc và khu vực phòng mổ, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, là nơi người nhà thường phải túc trực 24/24 bên ngoài để kịp thời phối hợp cùng các y, bác sĩ trong quá trình điều trị cho người thân của mình.

Tuy nhiên, tình trạng trên đã chấm dứt cả tuần nay. Trước cửa khoa Hồi sức tích cực – Chống độc giờ đã sạch sẽ, thoáng mát.

Người thân bệnh nhân không còn túc trực trước khoa Hồi sức tích cực - Chống độc như trước. Ảnh: H.H

Ông Đổng Chào (ngụ xã Phước Hữu) đang thoải mái nghỉ ngơi tại nhà lưu trú “Hiểu và Thương”. Ông cho hay tuần trước ông còn phải nằm trên hành lang trước khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để chăm con gái.

“Ở đó vừa ngóng tin con vừa phải lo canh đồ đạc tài sản. Giờ có nhà lưu trú, có giường nằm không còn lo gì nữa. Người bệnh đang điều trị mà cần gia đình hỗ trợ thì bác sĩ sẽ thông báo qua loa", ông Đổng Chào nói.

Ông Đổng Chào thoải mái nghỉ ngơi trong nhà lưu trú "Hiểu và Thương". Ảnh: H.H

Ghi nhận của PV vào trưa 9-8 tại nhà lưu trú, hàng chục người nuôi bệnh đang nghỉ ngơi và chờ đợi đến giờ chăm sóc người thân. Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” vừa được bệnh viện đưa vào hoạt động khoảng 1 tuần nay. Mỗi người nuôi bệnh sẽ được phát một thẻ thăm nuôi, kèm theo đó là giường, tủ để đựng đồ cá nhân.

Nhà lưu trú còn được trang bị máy nước nóng lạnh, quạt trần, sạc điện thoại, ti vi, camera giám sát, internet... Đặc biệt là có hệ thống loa để các bác sĩ thông báo đến người nhà bệnh nhân khi cần thiết.

Người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi trong nhà lưu trú. Ảnh: H.H

Anh Đàng Ngọc Việt (ngụ Thuận Nam) cho rằng việc bệnh viện bố trí nhà lưu trú khiến anh yên tâm hơn trong thời gian chăm sóc vợ đang điều trị dài ngày. “Nhà lưu trú được bố trí gọn gàng, sạch sẽ và mát mẻ giúp chúng tôi phần nào yên tâm chăm sóc người thân. Dự kiến, vợ tôi còn phải điều trị dài ngày”, anh Việt chia sẻ.

Chữa bệnh cho bệnh nhân, chăm lo người nuôi bệnh

Bác sĩ Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chia sẻ ông từng đau đáu việc người nhà bệnh nhân phải ngủ nghỉ tạm bợ ở hành lang bệnh viện sẽ khó có đủ sức khỏe chăm sóc người thân. Bên cạnh đó, việc này còn gây mất mỹ quan cũng như vấn đề an ninh trật tự của bệnh viện.

“Chúng ta chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân mà không chăm lo cho người nhà có sức khỏe để nuôi bệnh dài ngày là rất khó. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng một ngôi nhà lưu trú “Hiểu và Thương”, bác sĩ Thạch chia sẻ.

Nhà lưu trú "Hiểu và Thương" được khai trương vào ngày 3-8. Ảnh: B.V

Với quyết tâm của người đứng đầu bệnh viện, bác sĩ Thạch đã bàn với các y bác sĩ phải thành lập một căn nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân. Khi chương trình được triển khai, nhiều mạnh thường quân đã nhiệt tình ủng hộ cơ sở vật chất.

Từ đó, một căn nhà lưu trú rộng 120 m2 với 50 giường nghỉ mang tên Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” được hình thành ngay dưới chân cầu thang bộ của khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Vị trí này giúp người thân có thể nhanh chóng có mặt tại khoa khi các bác sĩ yêu cầu.

“Ở đây điện, nước, vệ sinh đều được hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân có thể đăng ký suất ăn tại bếp ăn từ thiện. Tất cả đều khép kín và “0 đồng”", bác sĩ Thạch nói và cho biết cảm thấy rất hạnh phúc khi nhà lưu trú được hoàn thành.

Nhà lưu trú được trang bị đầy đủ để phục vụ người nhà bệnh nhân. Ảnh: H.H

Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” chỉ mới khai trương gần một tuần, nhưng số giường được tài trợ đã từ 50 tăng lên 60 giường. Hệ thống điện mặt trời cũng chuẩn bị được lắp đặt.

Căn nhà lưu trú được xây dựng bằng lòng nhân văn và sự tử tế của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đang ngày được lan tỏa, phần nào giúp người thân bệnh nhân giảm bớt gánh nặng vật chất, tinh thần và yên tâm giữ sức khỏe cùng bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật.