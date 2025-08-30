Nhà máy bột giấy 3.400 tỉ ở Tây Ninh 'trùm mền' hơn 20 năm 30/08/2025 09:16

Hơn 20 năm trước, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam (xã Thạnh Phước, Tây Ninh) được kỳ vọng trở thành “cú huých” phát triển kinh tế vùng khi Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư dự án với công suất 100.000 tấn/năm tại tỉnh Long An cũ.

Video: Nhà máy bột giấy Phương Nam đầu tư 3.400 tỉ đồng “trùm mền” hơn 20 năm.

Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh vốn, tổng mức đầu tư đội lên đến 3.400 tỉ đồng, nhà máy hiện vẫn rơi vào cảnh “trùm mền”, chưa có hướng ra.

Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam có diện tích hơn 45ha

Phóng viên PLO đã có mặt để ghi nhận thực tế hiện trạng dự án. Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam có vị trí nằm tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) có diện tích hơn 45ha.

Nhà máy bột giấy Phương Nam có vị trí khá thuận lợi: Một mặt giáp với sông Vàm Cỏ, một mặt tiếp giáp với tuyến đường Quốc lộ N2, ngay sát cầu Tuyên Nhơn.

Năm 2003, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam được phê duyệt với vốn đầu tư 1.487 tỷ đồng, với diện tích trên 45ha, có công suất 100.000 tấn/năm. Sau khi hoàn thành các thủ tục và đưa vào vận hành đã tăng lên hơn 3.400 tỉ đồng.

Hiện nay, các hệ thống dây chuyền thiết bị của dự án đã bị xuống cấp, hư hại theo thời gian.

Nguyên liệu sản xuất phục vụ cho dự án là cây đay làm nguyên liệu chính, loại cây từng phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, tỉnh Long An cũ cũng đã quy hoạch vùng trồng đay làm nguyên liệu. Tuy nhiên sau thời gian dài thử nghiệm hoạt động không thành công, người dân bỏ trồng đay và vùng nguyên liệu cũng mất.

﻿ Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam tạm dừng dự án từ năm 2014 đến nay.

Năm 2012, nhà máy chạy thử nhưng dây chuyền thường xuyên tắc nghẽn, sản phẩm không đạt chuẩn. Nhưng chỉ hai năm sau, đến năm 2014, dự án bị dừng triển khai tiếp để tìm phương án xử lý. Đến nay, sau hơn một thập kỷ, dự án chưa được xử lý dứt điểm.

Cổng chính của Công ty bột giấy Phương Nam đã bị mất chữ, xuống cấp.

Khu vực cổng chính Công ty vẫn có bảo vệ túc trực

Hiện dự án chỉ duy trì lực lượng bảo vệ, tiêu tốn không ít chi phí mỗi năm. Nguy cơ tài sản, thiết bị trị giá hàng ngàn tỉ đồng xuống cấp ngày càng rõ rệt.

Bộ Công Thương trước đây đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai phương án đấu giá tài sản, tuy nhiên qua nhiều lần tổ chức đều không tìm được nhà đầu tư quan tâm.

Khu vực bên trong công ty vẫn có người qua lại và một số công nhân ở lại khu nhà ở.

Nguyên do là thiết bị, dây chuyền sản xuất của nhà máy này mang tính đặc thù, công nghệ sản xuất bột giấy từ cây đay của nhà máy này là duy nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, giá khởi điểm đấu giá cũng khó để phù hợp với thị trường, vì còn nhiều nội dung vướng mắc liên quan đến các chủ nợ.

﻿ ﻿ Hàng rào bảo vệ Nhà máy bột giấy Phương Nam bị cỏ, cây hoang dại mọc che phủ.

Trước tình hình kéo dài, cuối tháng 7-2025, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam. Đây là một trong những công trình nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên đề các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát.

Chiều 25/7, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam do Tổng Công ty Giấy làm chủ đầu tư. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Tây Ninh cùng Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc trong suốt 20 năm triển khai. Các bên kỳ vọng, thông qua công tác thanh tra, những bất cập sẽ được chỉ rõ, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ, xử lý dứt điểm dự án, tránh tình trạng kéo dài thêm gây lãng phí tài sản Nhà nước.