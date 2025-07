Nhân viên bảo vệ tá hỏa khi tài khoản bỗng nhiên nhận 170 triệu đồng 17/07/2025 09:26

Ngày 17-7, tin từ Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa hỗ trợ cho một trường hợp trả lại cho người chuyển khoản nhầm hơn 170 triệu đồng.

Được biết, ngày 9-7, anh Huỳnh Tấn Trí (45 tuổi), bảo vệ một công ty trên địa bàn xã Hàm Thuận Nam bất ngờ phát hiện tài khoản của mình nhận được hơn 170 triệu đồng.

Đại úy Trương Tuấn Quý hỗ trợ anh Huỳnh Tấn Trí chuyển hơn 170 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm. Ảnh VT.

Tá hỏa vì lần đầu tiên nhận được số tiền quá lớn trong tài khoản, tuy nhiên do bận đi trực công ty nên sau 2 ngày, anh Trí mới tìm cách xác minh người chuyển khoản nhầm cho mình để tìm cách trả lại.

Sau đó anh Trí đã đã đến Công an xã Hàm Thuận Nam liên hệ nhờ hỗ trợ để trả lại số tiền trên.

Ngày 16-7, Công an xã Hàm Thuận Nam đã hướng dẫn anh Huỳnh Tấn Trí đến ngân hàng lập ủy nhiệm chi chuyển đúng số tiền cho người chuyển khoản nhầm là ông PVH ở Hội An, TP Đà Nẵng.

Ngày 17-7, trao đổi qua điện thoại, anh Huỳnh Tấn Trí cho biết bản thân làm bảo vệ với lương tháng 6 triệu đồng, gia đình còn rất khó khăn và khi tài khoản bất ngờ nhận số tiền cực lớn trên lẽ ra anh đã trình báo công an ngay. Tuy nhiên do bận trực và sợ chuyển trả lại chuyển khoản nhầm cho người khác nên sau đó ra gặp Đại úy Trương Tuấn Quý, cán bộ Công an xã Hàm Thuận Nam đã tích cực, hướng dẫn, hỗ trợ trả lại toàn bộ số tiền hơn 170 triệu đồng trên cho ông PVH.