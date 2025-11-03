Nhân viên nhà nghỉ tá hỏa phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng 03/11/2025 20:08

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ thuê phòng tử vong trong nhà nghỉ.

Khoảng 12 giờ trưa 3-11, nhân viên nhà nghỉ GL trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thấy người phụ nữ là khách thuê với thời gian lâu mà không thấy trả phòng nên kiểm tra.

Khi mở cửa phòng, nhân viên nhà nghỉ tá hỏa phát hiện người khách thuê phòng đã tử vong trong tư thế treo cổ nên hô hoán và chủ nhà nghỉ lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Cơ quan CSĐT đưa thi thể người phụ nữ đi giám định pháp y.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng.

Qua xác minh ban đầu nạn nhân là: ĐTMN (30 tuổi) ngụ phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết hơn 70km.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ điều tra làm rõ.