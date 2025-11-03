Bắt giữ 'siêu trộm' Hạng A Băng 03/11/2025 12:34

(PLO)- “Siêu trộm” Hạng A Băng, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản lại tiếp tục bị bắt về hành vi này.

Ngày 3-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ “siêu trộm” Hạng A Băng và phối hợp với VKSND khu vực 6 – Lâm Đồng khám xét khẩn cấp nơi ở của Băng trong vụ án trộm cắp tài sản tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng phối hợp với VKSND khu vực 6 khám xét nơi ở của tên "siêu trộm".

Theo thông tin ban đầu, ngày 27-10, Hạng A Băng (20 tuổi) đột nhập vào nhà chị Q. ở phường Nam Gia Nghĩa trộm 1 iPad và 1 điện thoại di động hiệu Vivo. Sau đó Băng mang về nơi ở trọ cất giấu thì bị Công an truy xét, phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Qua khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Băng, Cơ quan CSĐT thu giữ tổng cộng 21 đồ vật, tài liệu gồm nhiều điện thoại di động, iPad, máy tính xách tay, công cụ, quần áo, vali, túi xách… Trong đó có các vật chứng liên quan trực tiếp đến nhiều lần trộm cắp tài sản khác của Băng.

Qua điều tra xác định Hạng A Băng vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội trộm cắp tài sản và ra trại tháng 10-2024. Băng thuê trọ tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn.

Theo đó, khoảng tháng 9-2025, lợi dụng sơ hở của chị D. (tổ dân phố 5, phường Nam Gia Nghĩa), Băng lấy 1 bộ cần câu tại nhà của chị D. mang về cất giấu tại phòng trọ. Khoảng 5 ngày sau, Băng tiếp tục trộm 1 điện thoại di động hiệu Xiaomi và 1 máy tính xách tay hiệu HP của chị D.

Trung tuần tháng 10-2025, tên “siêu trộm” này tiếp tục trộm của anh H. ở phường Bắc Gia Nghĩa 1 xe mô tô hiệu YAMAHA Jupiter biển số 36L8–6075 rồi sử dụng chiếc xe này làm phương tiện đi lại và tiếp tục thực hiện các vụ trộm khác…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ về các vụ khác của tên “siêu trộm” này.