Nhiều người sẽ không còn phải đóng thuế thu nhập cá nhân? 05/09/2025 16:25

(PLO)- Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án sửa biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc, song mức thuế suất cao nhất vẫn là 35%.

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất giảm số bậc thuế từ 7 xuống 5, đồng thời nâng mức giảm trừ gia cảnh và bổ sung khoản trừ cho y tế, giáo dục. Theo đó, nhiều người nộp thuế sẽ được giảm số tiền phải nộp, thậm chí không còn thuộc diện đóng thuế.

Bộ Tài chính đề xuất hai phương án về biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần. Ảnh: VGP

Bộ Tài chính đề xuất sửa biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc, tuy nhiên vẫn giữ mức thuế suất cao nhất là 35%. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án về biểu thuế lũy tiến từng phần. Cả hai phương án đều có 5 bậc thuế và bậc 1 áp dụng cho thu nhập tính thuế từ dưới 10 triệu đồng.

Nhưng phương án 1 có mức thuế suất cao nhất là 35% áp dụng cho thu nhập tính thuế từ 80 triệu đồng trở lên. Còn phương án 2, thuế suất cao nhất là 35% áp dụng cho phần thu nhập tính thuế từ 100 triệu trở lên.

Hai phương án đánh thuế theo dự thảo của Bộ Tài chính. Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo lý giải của Bộ Tài chính, việc giảm số bậc tính thuế thu nhập cá nhân là đề phù hợp với xu thế quốc tế những năm gần đây.

Ví dụ, cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập từ tiền lương, tiền công 20 triệu đồng một tháng, mức thuế hiện nộp 125.000 đồng một tháng. Sau khi thực hiện giảm trừ gia cảnh và biểu thuế theo phương án đề xuất sẽ không phải nộp thuế

Với người thu nhập 25 triệu đồng một tháng, số thuế phải nộp giảm từ 448.000 đồng xuống 34.000 đồng một tháng, giảm 92%. Tương tự, thu nhập 30 triệu đồng được giảm 73% số thuế phải nộp trong tháng.

Bộ Tài chính dẫn kinh nghiệm quốc tế cho biết nhiều nước trong khu vực vẫn áp dụng mức cao nhất 35% như Thái Lan, Indonesia, Philippines; thậm chí cao hơn, tới 45% ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

Theo lý giải của cơ quan soạn thảo, việc duy trì mức 35% đi kèm với nâng mức giảm trừ gia cảnh và bổ sung thêm các khoản giảm trừ (y tế, giáo dục…) sẽ làm giảm gánh nặng thuế cho người có thu nhập trung bình và thấp. Nhờ đó, nhiều cá nhân sẽ không còn thuộc diện nộp thuế, trong khi người thu nhập cao cũng được giảm số thuế phải nộp so với hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, việc điều tiết thuế cũng hướng tới nhóm người thu nhập trung bình cao. Cụ thể, mức thuế 5% ở bậc 1 áp dụng với thu nhập tính thuế 0-10 triệu đồng, tương đương thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân 1 người phụ thuộc 20-35 triệu đồng. Mức thuế suất bậc 2 áp dụng với thu nhập tính thuế 10-30 triệu đồng, tương đương thu nhập 35-56 triệu đồng...

Về thu ngân sách, Bộ Tài chính tính toán mức giảm thu theo phương án trình Chính phủ là 8.740 tỷ đồng.

Về mức giảm trừ gia cảnh, hiện mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng, duy trì từ tháng 7-2020.

Tại dự thảo lần này, mức giảm trừ cố định không được đưa vào luật. Thay vào đó, Bộ Tài chính đề xuất giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh để đảm bảo linh hoạt, chủ động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác trước khi tính thuế cho cá nhân người nộp thuế. Cụ thể, người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Sau giảm trừ gia cảnh và chi phí tính thuế khác, người nộp sẽ chịu các mức thuế suất theo bậc lũy tiến như trên.

Theo Bộ Tài chính, quá trình lấy ý kiến về dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Tài chính cần quy định giảm trừ gia cảnh theo lương tối thiểu vùng, hay mức ở đô thị, thành phố lớn phải cao hơn khu vực nông thôn, miền núi do chi phí đắt đỏ. Tuy vậy, Bộ Tài chính không đồng tình với ý kiến này.

Bộ Tài chính cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, người phụ thuộc được quy định là mức cụ thể theo mặt bằng chung của xã hội, không phân biệt người có thu nhập cao - thấp, hay nhu cầu tiêu dùng, sống ở các địa bàn khác nhau.

"Các nước, gồm quốc gia phát triển và đang phát triển, chỉ quy định mức giảm trừ gia cảnh chung, áp dụng thống nhất, không phân biệt theo địa bàn và các bộ phận dân cư" - Bộ Tài chính cho hay.

Đối với người làm việc tại địa bàn khó khăn, dự luật sửa đổi quy định không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản trợ cấp khu vực, chuyển vùng nhằm hỗ trợ và thu hút người lao động. Cạnh đó, các cá nhân khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì pháp luật có quy định giảm thuế.