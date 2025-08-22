Nhiều thiếu niên đi bộ trên cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ vào ban đêm khiến tài xế hú vía 22/08/2025 16:31

(PLO)- Trên tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ (Quảng Trị) liên tiếp phát hiện sự việc các thiếu niên đi bộ trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm.

Ngày 22-8, trao đổi với PLO, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị xác nhận sự việc bốn thiếu niên là người xã Trường Phú và xã Lệ Ninh đi bộ trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua xã này.

Cụ thể, vào tối ngày 21-8, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trong quá trình đi kiểm tra đoạn cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đã phát hiện bốn thiếu niên đang vô tư đi bộ trên cao tốc, đoạn qua thôn Phú Hòa, xã Trường Phú. Sau đó, bốn người này được bàn giao cho chính quyền địa phương.

4 thiếu niên thản nhiên đi bộ trên cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua xã Trường Phú. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo UBND xã Trường Phú, cả bốn thiếu niên đều là người trên địa bàn xã Trường Phú và xã Lệ Ninh. Chính quyền đã thông báo cho gia đình, yêu cầu tăng cường quản lý, tránh để con em đi lại trên cao tốc, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm.

“Trong ngày 22-8, xã đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn xã Trường Phú đi vào khai thác. Song song với công tác tuyên truyền, chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã tăng cường tuần tra nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh, răn đe và xử lý theo quy định”, Chủ tịch UBND xã Trường Phú Lê Văn Sơn cho biết.

Video hai thiếu niên lao ra trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được camera hành trình của người dân ghi lại vào tối ngày 20-8.

Trước đó, vào tối ngày 20-8, trên mạng xã hội Facebook cũng lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bất ngờ lao ra giữa đường trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, đoạn qua xã Trường Phú. Rất may, không xảy ra va chạm giao thông.