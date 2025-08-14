Xe tải chở vượt quá tải trọng hơn 400% bị CSGT phạt nặng 14/08/2025 18:03

(PLO)- Xe tải bị phạt đã chở hàng quá trọng tải cho phép tới 429,29% và tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ là 174,08%.

Ngày 14-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 333 triệu đồng với một tài xế và doanh nghiệp chở hàng hoá vượt 400% tải trọng.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 13-8, trên tuyến đường tránh Đồng Hới, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra xe tải BKS 22H-004.11 kéo theo rơ móc 22R-004.74.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện hạ tải trọng xe theo quy định. Ảnh: CSGT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải này đã chở hàng vượt quá trọng tải 429,29% cho phép khi tham gia giao thông và tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ là 174,08%.

CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: CSGT

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, xử phạt tài xế nói trên số tiền là 53 triệu đồng và xử phạt doanh nghiệp Hợp tác xã vận tải xe Đô Thành (Hà Nội) số tiền 280 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 333 triệu đồng.

Trong sáng 14-8, lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu chủ phương tiện hạ tải trọng xe theo quy định.