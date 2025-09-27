Nhiều tiến bộ mới trong điều trị bệnh lý tai mũi họng 27/09/2025 18:48

(PLO)- Hội nghị Khoa học Tai - Mũi - Họng 2025 tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tiến bộ mới trong nghiên cứu và ứng dụng điều trị các bệnh lý tai mũi họng.

Ngày 29-7, tại Đà Nẵng, Hội Tai Mũi Họng TP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Khoa học Tai – Mũi – Họng 2025. Tại hội nghị, các chuyên gia đã cập nhật toàn diện kiến thức và giải pháp trong chăm sóc, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tai mũi họng.

Nhiều phương pháp điều trị bệnh lý tai mũi họng

GS-TS-BS Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, cho biết màng sinh học (Biofilm) là tác nhân chính gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng mạn tính như viêm xoang, viêm amidan, cũng như các bệnh liên quan đến thiết bị y tế như thanh quản giả, ống thông khí quản hay ốc tai điện tử.

Để điều trị Biofilm, các biện pháp hiện nay tập trung vào phá hủy chất nền ngoại bào (EPS) bằng enzym hoặc hợp chất đặc hiệu, kết hợp khuếch tán kháng sinh vào màng sinh học. Song song đó, liệu pháp miễn dịch nhằm kiểm soát nhiễm trùng mạn tính và vắc xin cũng được xem là những chiến lược phòng ngừa quan trọng.

Tuy nhiên, theo BS Phúc, trước tình trạng Biofilm ngày càng kháng thuốc cần thiết phải áp dụng những hướng tiếp cận mới như phân tán màng sinh học vi khuẩn, nhắm trúng đích ma trận EPS, sử dụng thuốc kháng vi trùng thế hệ mới (NGAs) hoặc các hạt nano có khả năng tương thích và phân hủy sinh học.

Hội nghị Khoa học Tai - Mũi - Họng 2025 tại Đà Nẵng diễn ra trong hai ngày 26 và 27-9.

ThS-BS CK2 Nguyễn Hoàng Khánh, Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đà Nẵng, cho rằng viêm mạn tính tai mũi họng có liên hệ với bệnh mạch vành (CAD). Cơ chế liên quan này rất phức tạp, bao gồm viêm toàn thân, rối loạn miễn dịch, thiếu oxy và tác động của Biofilm vi khuẩn.

Hiện nay, điều trị hội chứng đáp ứng viêm của hệ miễn dịch (CRS) có thể giúp cải thiện triệu chứng tại chỗ, nhưng chưa chứng minh được hiệu quả trong việc làm giảm biến cố tim mạch.

Vì vậy, theo BS Khánh, để phòng ngừa CAD ở bệnh nhân viêm mạn tính tai mũi họng, cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ chung như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh: bỏ thuốc lá, hạn chế rượu, vệ sinh răng miệng, ăn uống cân bằng giàu rau quả, tập thể dục đều đặn và quản lý căng thẳng.

Trong khi đó, ở góc độ điều trị tại chỗ, ThS-BS Lê An Xuyên, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, cho biết điều trị nội khoa mang lại hiệu quả đáng kể trong việc giảm tắc nghẽn mũi, với các thuốc như kháng dị ứng, thuốc giảm sung huyết hay corticoid đường uống/xịt.

Một số bệnh nhân chỉ đáp ứng nhẹ hoặc thậm chí không cải thiện với điều trị nội, buộc các bác sĩ phải cân nhắc đến can thiệp phẫu thuật. BS Xuyên gợi ý các kỹ thuật phổ biến hiện nay nhằm giảm thể tích cuốn mũi dưới gồm: đốt lạnh, ion hóa argon, laser CO₂, đốt điện đơn cực hoặc lưỡng cực…cùng nhiều phương pháp cắt cuốn mũi dưới.

Lợi ích nước khoáng kiềm được ủng hộ

Chia sẻ về những lợi ích của nước khoáng kiềm - loại nước đã được ủng hộ rộng rãi tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda), cho biết nhiều nghiên cứu trên động vật và một số nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh nước khoáng kiềm có tác dụng hỗ trợ trong các tình trạng tăng tiết dạ dày, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày – thực quản, khó tiêu và viêm đại tràng.

Loại nước này còn hoạt động như một chất chống oxy hoá, giúp bình thường hoá hệ vi sinh đường ruột và giảm độ nhớt của máu trung bình khoảng 6,3%. Bên cạnh đó, nước khoáng kiềm còn được ghi nhận có hiệu quả cải thiện mật độ xương ở phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, hỗ trợ giấc ngủ, phục hồi thể lực sau tập luyện cường độ cao và tăng cường sức khỏe làn da.

Bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda).

Từ những lợi ích đó, sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda mang đến giá trị “5 tốt” nổi bật. Đầu tiên là nước khoáng sạch từ nguồn, được sản xuất và đóng chai trực tiếp tại nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh, trong vành đai bảo vệ rộng 35ha. Tiếp đến, độ kiềm tự nhiên hoàn hảo với pH 9,0 là một trong những đặc điểm nổi bật giúp trung hòa axit dạ dày dư thừa. Giữ trọn vi lượng khoáng quý với TDS = 100-400mg/l như H2SiO3, HCO3-, Na+, K+, Ca2+...

Ngoài ra, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda hỗ trợ vận chuyển dưỡng chất, là dung môi giúp hòa tan các vitamin, khoáng chất… trong cơ thể. Cuối cùng là hỗ trợ đào thải độc tố, là dung môi giúp tăng cường hiệu quả quá trình lọc và đào thải độc tố qua nước tiểu, mồ hôi và các con đường bài tiết khác.