'Những câu thơ viết nên hình đất nước' tôn vinh thơ ca cách mạng 14/08/2025 22:42

(PLO)- Đêm thơ với chủ đề Những câu thơ viết nên hình đất nước đã ngợi ca những chiến công hiển hách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta.

Tối 14-8, thực hiện kế hoạch của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức đêm thơ với chủ đề Những câu thơ viết nên hình đất nước.

Chương trình có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ban tổ chức cho biết đây là sự kiện quan trọng, góp phần tôn vinh thơ ca cách mạng với những tác phẩm mang dấu ấn người lính, đồng thời là dịp tri ân quá khứ, ngợi ca những chiến công hiển hách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh Bác Hồ kính yêu trong đêm thơ.

Những câu thơ viết nên hình đất nước biểu tượng cho dáng vóc non sông, góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, truyền ngọn lửa yêu nước và khát vọng hòa bình, tự do đến với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức hình ảnh tác giả, tác phẩm thơ cách mạng từ kháng chiến chống Pháp đến nay, cùng những tuyển tập thơ của các nhà thơ quân đội.

Những bài thơ nổi tiếng được đọc lên cùng với hoạt cảnh và hình ảnh khiến người xem xúc động.

Mở đầu đêm thơ là Tổ khúc Hình của Đảng lồng trong hình của Nước trích từ thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

NSND Thái Bảo cùng tốp múa Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội mang đến ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la. Tiếp đó, các trích đoạn thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên (Tố Hữu), Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) vang lên trong không gian sâu lắng của đêm thơ.

Đêm thơ góp phần tôn vinh thơ ca cách mạng với những tác phẩm mang dấu ấn người lính.

Khán giả cũng được nghe những chia sẻ phía sau các tác phẩm đi cùng đất nước, cùng nhân dân của các nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Vương Trọng, Phạm Sỹ Sáu với những bài thơ được trình diễn ngay tại chương trình.