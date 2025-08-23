Những 'tượng đài' bất tử: 8 mẫu xe vượt thời gian, thách thức công nghệ 23/08/2025 08:34

(PLO)- Dưới đây là danh sách 8 mẫu xe vượt thời gian đã sản xuất liên tục trên 20 năm, một minh chứng cho sự thành công của chúng trên thị trường.

Jeep Wagoneer (SJ) (1963–1991)

Jeep Wagoneer là một trong những thiết kế SUV tồn tại lâu nhất trong lịch sử. Ảnh: AI.



Jeep Wagoneer là một trong những thiết kế SUV tồn tại lâu nhất trong lịch sử, được sản xuất gần 30 năm. Nổi bật với thiết kế thân trên khung gầm chắc chắn và hệ thống treo trước độc lập.

Mẫu xe vượt thời gian này có động cơ mạnh mẽ, độ tin cậy cao và đã duy trì doanh số ổn định qua nhiều thập kỷ.

Chevrolet Express / GMC Savana (1996–nay)

Cặp song sinh GM Express/Savana là minh chứng cho triết lý "nếu nó không hỏng, đừng sửa". Với thiết kế khung gầm tối giản, nhiều tùy chọn động cơ và khả năng tùy chỉnh cao, chúng là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp.

GM tiếp tục sản xuất mẫu xe vượt thời gian này nhờ vào doanh số ổn định và sự hài lòng của khách hàng.

Mercedes-Benz G-Class (W460/W461) (1979–2018)

Khi ra mắt, Mercedes-Benz G-Class đã nhanh chóng được yêu thích nhờ thiết kế chắc chắn và độ tin cậy cao. Mercedes-Benz đã chia dòng G-Class thành hai phiên bản: W461 cho quân đội và W463 cho người tiêu dùng.

W461 vẫn giữ nguyên khung gầm của W460, tiếp tục mang lại hiệu suất huyền thoại cho đến khi được tái thiết vào năm 2018.

Toyota Land Cruiser 70 Series (1984–nay)

Dòng Toyota Land Cruiser 70 Series được xem là huyền thoại về độ bền bỉ. Ảnh: AI.

Dòng Toyota Land Cruiser 70 Series được xem là huyền thoại về độ bền bỉ. Mẫu xe vượt thời gian này đã chinh phục khách hàng trên toàn thế giới nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và độ tin cậy tuyệt đối.

Với thiết kế thân trên khung, trục cứng và hệ thống truyền động mạnh mẽ, đây là lựa chọn hàng đầu cho những vùng đất khắc nghiệt nhất.

Citroen 2CV (1948–1990)

Citroen 2CV là biểu tượng của nước Pháp. Mẫu xe vượt thời gian này ban đầu bị chế giễu vì thiết kế kỳ quặc, nhưng đã nhanh chóng chinh phục công chúng nhờ sự tiện dụng và hệ thống treo tiên tiến.

Citroen 2CV đã bán được hàng triệu chiếc, trở thành một trong những chiếc xe vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Lada Niva (VAZ-2121) (1977–nay)

Lada Niva là mẫu xe 4x4 nhỏ gọn, được thiết kế để hoạt động hiệu quả tại những khu vực thiếu cơ sở hạ tầng. Dù thiết kế khiêm tốn, Niva vẫn gây ấn tượng với hệ thống dẫn động 4x4 toàn thời gian.

Mẫu xe vượt thời gian này đã chứng minh khả năng vượt địa hình đáng nể, là minh chứng cho một giải pháp thiết thực và hiệu quả.

Volkswagen Beetle (Loại 1) (1938–2003)

Sau chiến tranh, mẫu xe này nhanh chóng lan rộng khắp thế giới, trở thành một biểu tượng của sự phục hồi và đổi mới. Ảnh: AI.

Volkswagen Beetle thế hệ đầu tiên là "chiếc xe của nhân dân", nổi tiếng với vẻ ngoài dễ thương, thiết kế đơn giản và giá cả phải chăng. Sau chiến tranh, mẫu xe này nhanh chóng lan rộng khắp thế giới, trở thành một biểu tượng của sự phục hồi và đổi mới.

Morgan 4/4 (1936–2019)

Morgan 4/4 là một trong những mẫu xe vượt thời gian được sản xuất lâu đời nhất thế giới, giữ nguyên thiết kế cơ bản từ năm 1936.

Dù đã có những tinh chỉnh về khí động học và hệ thống truyền động, mẫu xe này về cơ bản vẫn là chiếc xe ra mắt từ những năm 1930. Sự thành công của Morgan 4/4 cho thấy rằng một thiết kế tốt có thể tồn tại qua nhiều thế hệ.