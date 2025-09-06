Nổ lốp khiến xe tải lật nhào trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây 06/09/2025 17:28

(PLO)- Chiếc xe tải đang đi trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thì bất ngờ nổ lốp khiến xe bị lật nhào, tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 6-9, tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (đoạn qua xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến đoạn qua Xuân Phú thì xe tải nói trên bất ngờ nổ lốp, mất cân bằng và lật ngửa. Rất may, tài xế kịp thoát ra ngoài, chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: AX.

Tại hiện trường, xe tải lật ngửa chiếm gần phần đường chính, phần đầu xe biến dạng, kính chắn gió vỡ nát, nhiều mảnh văng tung tóe. Thùng xe móp méo, dầu nhớt chảy ra mặt đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để đặt biển cảnh báo, phân luồng từ xa nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Đồng thời, lực lượng CSGT cùng đơn vị cứu hộ tiếp cận, triển khai phương án di dời phương tiện gặp nạn.