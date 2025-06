Nóng: Đã có kết quả việc đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty C.P 05/06/2025 18:08

Ngày 5-6, Cục Chăn nuôi và Thú y đã có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về kết quả kiểm tra, xác minh việc đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần C.P Việt Nam (Công ty C.P).

Việc đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định xảy ra vào ngày 26-3-2022

Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN&MT, Cục đã có công văn gửi Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang đề nghị báo cáo việc đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định. Đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ kiểm soát giết mổ; quy trình, hồ sơ xử lý thân thịt trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội và các tài liệu khác liên quan.

Hiện tại, Cục Chăn nuôi và Thú y đã nhận được báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang, kèm theo bản chụp sổ theo dõi kiểm soát giết mổ năm 2022 tại cơ sở xảy ra vụ việc, bản tường trình của cán bộ thực hiện kiểm soát giết mổ và một số tài liệu khác.

Cụ thể, kết quả điều tra xác minh như sau:

Đối với sự việc liên quan đến bức ảnh thân thịt heo trong đơn tố cáo, theo Cục Chăn nuôi và Thú y, công tác thực hiện kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga, (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), nơi bức ảnh được chụp, do Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thuỷ sản huyện Phụng Hiệp phụ trách.

Hình ảnh thịt heo kèm theo nội dung tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh mà người dân phản ánh được đóng dấu kiểm soát giết mổ, được đưa ra bán trên thị trường. Ảnh: NDCC

Trạm đã phân công ông N.L.C, viên chức Trạm trực kiểm soát giết mổ ngày 26-3-2022. Ông C là viên chức, chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III; được tập huấn về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật trên cạn, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản từ ngày 26 đến 30-6-2017; được Chi cục Thú y vùng VII cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn. Như vậy, đối chiếu với quy định, ông C đáp ứng quy định để thực hiện kiểm soát giết mổ.

Cục Chăn nuôi và Thú y cũng cho biết, sự việc việc đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định xảy ra vào lúc 1 giờ 00 phút, ngày 26-3-2022, tại cơ sở giết mổ gia súc Dững- Nga. Tổng số heo được giết mổ trong đêm là 35 con, mỗi đợt giết mổ cùng lúc 5-7 con heo.

Ông C đã không quan sát tổng thể cả hai bên thân thịt heo mà đóng dấu kiểm soát giết mổ lên một bên, sau đó phát hiện phía thân thịt còn lại có nhiều nốt viêm, không đảm bảo vệ sinh thú y nên không đóng dấu kiểm soát giết mổ mà yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy thân thịt này.

Chủ cơ sở và nhân viên Công ty C.P đã trao đổi và thống nhất xử lý vệ sinh thú y cả 2 mảng thân thịt (có một mảng thân thịt đã đóng 2 dấu kiểm soát giết mổ) bằng hình thức luộc và chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho thủy sản (ao cá ngay trong khuôn viên cơ sở giết mổ 1,5 ha). Chi cục cung cấp hình ảnh nơi xử lý thân thịt không bảo đảm vệ sinh thú y (bằng cách nấu chín) và hình ảnh ao cá.

Chưa tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm soát giết mổ

Theo bản tường trình của ông C ngày 2-6-2025, ông C có giám sát quá trình xử lý vệ sinh thú y 2 mảng thân thịt heo trong ảnh, nhưng không lập biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y cũng như biên bản xử lý vệ sinh thú y và đã ký vào đơn đề nghị hủy của Công ty C.P.

“Như vậy, ông C đã chưa tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm soát giết mổ, quy trình xử lý vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT"- báo cáo nêu.

Cụ thể, theo Cục Chăn nuôi và Thú y, ông C sử dụng dấu kiểm soát giết mổ (dấu hình chữ nhật) để đóng lên thân thịt không bảo đảm vệ sinh thú y; xử lý vệ sinh thú y thân thịt nhưng không lập biên bản theo mẫu số 05 Phụ lục II Thông tư số 09 cũng như không lưu hồ sơ về việc kiểm tra, giám sát quá trình xử lý vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang nêu nguyên nhân để xảy ra sự việc nhân viên thú y thực hiện sai quy định về đóng dấu kiểm soát giết mổ, xử lý thân thịt không bảo đảm vệ sinh thú y quy định tại Thông tư 09/2016/TT- BNNPTNT là do công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ chưa được thường xuyên do đơn vị thiếu nhân sự. Chi cục hiện có 13 biên chế bao gồm 3 lãnh đạo mà phải phụ trách 3 lĩnh vực lớn chăn nuôi, thú y, thuỷ sản; riêng lĩnh vực kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm chỉ có 1 công chức phụ trách.

Cùng với đó, nhân viên thú y trực kiểm soát giết mổ ngày 26-3-2022 chưa thực hiện hết hết trách nhiệm được giao.

Sau khi có đơn tố cáo nêu trên, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu lãnh đạo Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp và ông C viết bản tường trình cụ thể sự việc. Cạnh đó, Chi cục cũng đang tiến hành thu thập thêm các hồ sơ, tài liệu có liên quan để xử lý theo quy định.