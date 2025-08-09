NSND Thúy Ngần diễn lại vai diễn để đời 'Suý Vân giả dại' 09/08/2025 17:15

(PLO)- NSND Thúy Ngần (nguyên diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam) đã diễn lại vai diễn để đời - Súy Vân, gắn bó 40 năm với mình.

Ngày 9-8, tại Nhà hát Chèo Việt Nam, các đơn vị gồm: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Văn hóa dân tộc, Nhà hát Chèo Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều với sự phát triển của sân khấu, âm nhạc Chèo” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều (1925-2005), tên thật là Tạ Khắc Kế, quê ở Hưng Yên, sinh tại Hà Nội. Ông là nhà quản lý, nhạc sĩ, nhà sư phạm, nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong việc kế thừa và phát triển âm nhạc dân tộc, đặc biệt là Chèo.

Trong hơn 50 năm cống hiến, ông tham gia nhiều vai trò từ viết kịch bản, đạo diễn, sáng tác, giảng dạy, đến nghiên cứu khoa học và đào tạo nghệ sĩ Chèo.

Tại toạ đàm, NSND Thúy Ngần (nguyên diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam) đã diễn lại vai diễn để đời - Súy Vân, gắn bó 40 năm với mình, cũng là một trong những vở diễn sáng đèn nhiều nhất của Nhà hát Chèo Việt Nam.

NSND Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội – nhớ lại lời thầy Hoàng Kiều căn dặn: “Chèo không phải chỉ là hát, mà Chèo là kể chuyện. Chèo là lý trí sâu xa… Nếu con không kể bằng trái tim mình, thì khán giả sẽ nhận ra ngay”.

NSND Thúy Ngần diễn lại vai diễn để đời của mình. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo ông, những bài học ấy, không chỉ là kỹ thuật mà còn là đạo của người làm nghệ thuật – “Đạo của lòng trung, nghĩa, hiếu, liệt và tình người”.

Trong lĩnh vực sáng tác, TS.NSND Lê Tuấn Cường phân tích sự đặc sắc của phần nhạc trong vở Súy Vân do Hoàng Kiều sáng tác và đánh giá đây là “bước đột phá, hiện tượng của âm nhạc Chèo thế kỷ XX”, mở ra hướng phối khí, hòa âm phong phú cho sân khấu kịch hát dân gian Việt Nam.

Nhạc sĩ Giáng Son, con gái của NSND Hoàng Kiều, bày tỏ sự kính trọng và tự hào về người cha tài hoa. Bà kể, ngay từ khi còn nhỏ đã được tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật, được cha truyền cho tình yêu với những giai điệu dân tộc.

Bà coi đó là “niềm tự hào lớn lao” và là nền tảng để mình trưởng thành trong sự nghiệp âm nhạc.

Hơn 30 năm giảng dạy, hầu như toàn bộ cán bộ, nhạc công, ca sĩ Chèo đều từng được ông đào tạo hoặc bồi dưỡng. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cùng nhiều huân, huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước.

Những công trình nghiên cứu công phu, những vở Chèo mang đậm hồn cốt dân gian với giai điệu rung cảm, cùng tâm huyết truyền nghề đã khẳng định vai trò của ông như một “người thắp lửa” cho nghệ thuật Chèo, giúp loại hình này thích ứng và phát triển trong bối cảnh đời sống hiện đại.