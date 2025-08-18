Nữ bí thư xã ở Đắk Lắk sẽ livestream bán sầu riêng giúp bà con 18/08/2025 16:48

(PLO)- Nữ bí thư xã ở Đắk Lắk sẽ tổ chức phiên livestream bán sầu riêng giúp bà con nông dân.

Ngày 18-8, trao đổi với PLO, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, cho biết sẽ tổ chức phiên livestream bán sầu riêng giúp bà con nông dân vào ngày 24-8 tới đây.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc sẽ Livestream bán sầu riêng giúp bà con nông dân. Ảnh: BTC

Theo bà Trinh, chủ đề của buổi livestream có tên: Sầu riêng Ami Kâo (sầu riêng của buôn làng) “Thơm như lời hứa - Ngọt như lòng dân” và “Sầu riêng - Niềm tự hào quê tôi”.

Ngoài bà Trinh, còn có KOL nổi tiếng O Huyền sầu riêng, nhiều nông dân góp mặt để lan tỏa chương trình.

Theo bà Trinh, căn cứ vào kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng “mỗi xã, phường một KOL”, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Ea Knuếc đã xây dựng kế hoạch: Nữ bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cùng buôn làng bán sầu riêng.

Mục tiêu của kế hoạch là quảng bá thương hiệu sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nói chung và sầu riêng Ea Knuếc nói riêng đến người tiêu dùng. Đồng thời xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, đồng hành cùng dân; góp phần thực hiện chương trình bình dân học vụ số.

“Chúng tôi không đặt nặng vấn đề doanh thu. Từ việc này, tôi mong muốn bà con xây dựng thói quen về một nền nông nghiệp tử tế, chất lượng” - bà Trinh nói.

Theo kế hoạch, phiên livestream Nữ bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cùng buôn làng bán sầu riêng sẽ diễn ra từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 24-8. Buổi livestream sẽ được phát sóng trên nhiều nền tảng mạng xã hội về nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.

Doanh thu từ việc bán hàng tại buổi livestream sẽ được sử dụng vào mục đích an sinh xã hội, tái đầu tư và hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.