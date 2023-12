Nữ sinh 11 tuổi cạo đầu que diêm bỏ vào cối giã, bị bỏng hai mắt

Chiều 21-12, BV Sản nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận, cứu chữa một bệnh nhi nữ tên T (11 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị bỏng hai mắt, vùng mặt và tay do cạo đầu que diêm bỏ vào cối giã.

BS khám, điều trị cho nữ sinh cạo đầu que diêm bỏ vào cối giã, bị bỏng hai mắt.

Theo lời kể của người thân, trong lúc bố mẹ không để ý, em T đã cạo đầu đỏ của các que diêm sau đó cho vào cối giã. Trong lúc em T thực hiện giã đầu que diêm thì lửa bùng cháy mạnh, phóng thẳng vào mặt. Sau đó mắt em T đau nhức, khó mở mắt, xuất hiện nhiều vết bỏng loét vùng da mặt và bàn tay phải. Người thân liền đưa em T đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Các y bác sĩ chẩn đoán em T bị bỏng kết - giác mạc do nhiệt kèm nhiều dị vật giác mạc. Bệnh nhi đã được các bác sĩ điều trị tích cực, kết hợp lấy dị vật giác mạc dưới máy sinh hiển vi.

Theo bác sĩ khoa Mắt (BV Sản nhi Nghệ An), các năm qua khoa đều tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ bị tổn thương do pháo nói chung hoặc các vật dụng liên quan đến pháo nổ tự chế nói riêng. Trong đó, đa phần các trường hợp đều bị chấn thương mắt, tay, bỏng mặt và bỏng toàn thân, thậm chí có trường hợp để lại di chứng nặng như mù vĩnh viễn, mất bàn tay.

