Nữ sinh lớp 9 ngất xỉu khi khởi động giờ học bóng rổ, sau đó tử vong 18/04/2026 11:08

(PLO)- Nữ sinh ở Lâm Đồng đang khởi động cho giờ học bóng rổ thì ngất xỉu và tử vong sau đó.

Ngày 18-4, tin từ UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh liên quan đến vụ một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An trên địa bàn bị ngất xỉu trong giờ học thể dục và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 17-4, em N.H.G.B (học sinh lớp 9A3, Trường THCS Chu Văn An) đang cùng cả lớp khởi động chuẩn bị cho giờ học môn bóng rổ thì bất ngờ ngất xỉu.

Giáo viên thể dục cùng y tế nhà trường đã sơ cứu ban đầu và đưa nữ sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, em B đã tử vong vào lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh.

Theo báo cáo của UBND phường Bắc Gia Nghĩa, nguyên nhân dẫn đến tử vong đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn làm rõ để có thông báo chính thức.