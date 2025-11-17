Ô tô Trung Quốc sẽ ràng buộc người dùng? 17/11/2025 09:59

Lo ngại về tiềm năng hiệu suất của làn sóng xe điện công suất cao mới nhất đã dẫn đến việc cơ quan quản lý Trung Quốc đề xuất một quy định hạn chế mới.

Theo đề xuất, các phương tiện hiệu suất cao sẽ bị giới hạn thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h ở mức tối thiểu 5 giây.

Đề xuất “Thông số kỹ thuật kỹ thuật cho phương tiện cơ giới hoạt động trên đường bộ” bao gồm một điều khoản nêu rõ: Sau mỗi lần bật khởi động của xe, phương tiện phải ở trạng thái mà thời gian tăng tốc lên 100 km/h không dưới 5 giây.

Quy định này sẽ không chỉ giới hạn ở xe điện mà còn áp dụng cho cả các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, không có bất kỳ thay đổi vĩnh viễn hoặc vật lý nào được áp đặt, việc giảm tốc độ tăng tốc sẽ chỉ là một chức năng của phần mềm của phương tiện.

Hiện tại, Trung Quốc có một số mẫu xe tăng tốc 0-100 km/h dưới 2 giây đang được bán, bao gồm Xiaomi SU7 Ultra với 1,98 giây), Zeekr 001 FR (2 giây) và BYD Yangwang U9 (2,36 giây), nhưng mặc dù có mặt rộng rãi, chúng không phải là các mẫu xe có số lượng lớn.

Hiện tại, đề xuất quy định này vẫn đang xem xét trong bối cảnh cơ quan quản lý Trung Quốc thực hiện nhiều thay đổi đối với cấu trúc quy định của quốc gia nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ.