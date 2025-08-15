Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu nâng cấp hạ tầng, giao thông kết nối cảng Cát Lái 15/08/2025 12:47

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Cát Lái, TP.HCM, tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đã đến tham dự.

Đảng bộ phường Cát Lái, TP.HCM, tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH THÙY

Nâng cấp hạ tầng, hệ thống giao thông kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu - Khu công nghiệp

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP, ông Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của đảng bộ phường Cát Lái trong suốt thời gian qua.

Dù vậy, ông nói cũng cần thẳng thắn nhìn nhận phường Cát Lái vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là, trước những thách thức trong việc khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế; việc cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

Ông Nguyễn Thanh Nhị nhìn nhận, phường Cát Lái hội tụ các yếu tố đặc biệt thuận lợi về giao thông, cảng biển, khu công nghiệp, tiềm năng phát triển đô thị ven sông, dịch vụ logistics và thương mại; là một trong những khu vực trọng điểm phát triển của TP.HCM.

Với định hướng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu xây dựng Cát Lái trở thành “đô thị – cảng xanh, thông minh phía Đông” của TP.HCM mới, lãnh đạo Thành ủy TP bày tỏ kỳ vọng phường Cát Lái sẽ xây dựng được: hạ tầng kết nối liên vùng hiện đại; logistics xanh và thương mại dịch vụ phát triển; đô thị ven sông chất lượng cao, giàu bản sắc; quản trị số minh bạch, hiệu quả; môi trường sống an toàn, văn minh và đáng sống cho mọi người dân.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Cùng đó, ông gợi mở thêm một số nhiệm vụ, giải pháp để phường Cát Lái nghiên cứu, hoàn thiện nghị quyết.

Phường cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới tư duy, tầm nhìn, lề lối làm việc, phải thực sự trọng dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ.

“Chính quyền phường Cát Lái cần tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thực hiện tốt cơ chế phân cấp, ủy quyền”- ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên - đủ sức đảm đương nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đảng bộ và hệ thống chính trị phường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị chụp ảnh kỷ niệm cùng Đảng bộ phường Cát Lái. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường Cát Lái cần chú trọng phát triển các ngành kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển đô thị hiện đại và bảo vệ môi trường.

Với vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông hiện đại, và sự kết hợp giữa trung tâm logistics cùng với định hướng trở thành “trục đô thị - cảng xanh, thông minh”, phường Cát Lái sẽ là địa phương có vai trò đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TP. Nhất là trong ngành logistics và thương mại-dịch vụ; sự phát triển của cảng Cát Lái tạo điều kiện cho các ngành phụ trợ phát triển, từ kho bãi, vận tải đến dịch vụ thương mại... Điều này giúp Cát Lái trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp.

Từ đó, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phường cần tiếp tục quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu - Khu công nghiệp và khu đô thị Cát Lái.

Đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông đối ngoại, kết nối liên vùng để mở rộng không gian phát triển không chỉ cho Cát Lái mà còn cho cả TP.HCM. "Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, xem đây là một động lực quan trọng cho tăng trưởng, cần tập trung chỉ đạo rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số"- ông yêu cầu.

Quan tâm công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch. Quản lý, thực hiện nghiêm quy hoạch xây dựng cùng với Quy chế quản lý và thiết kế đô thị được phê duyệt. Quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ để quản lý đô thị...

“Đại hội hôm nay chắc chắn sẽ là nền tảng quan trọng để mở ra một chặng đường mới cho Đảng bộ phường Cát Lái - chặng đường của tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo, lấy khát vọng phát triển xanh, sáng tạo, bền vững làm phương châm hành động”- ông Nguyễn Thanh Nghị nói và tin tưởng địa phương sẽ tạo ra những đột phá mới trên các lĩnh vực, xây dựng phường ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Phát triển khu vực Cảng Cát Lái thành cụm cảng trung chuyển quy mô lớn

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Cát Lái tập trung thực hiện hiệu quả chương trình trọng điểm về chuyển đổi số và hạ tầng đô thị. Trong đó, hai công trình trọng điểm gồm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để đầu tư xây dựng mới Trường THPT Chất lượng cao Cát Lái; xây dựng mới Trạm y tế phường Cát Lái.

Ông Đỗ Anh Khang - Bí thư phường Cát Lái - nêu các định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: THANH THÙY

Phường cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng ở mọi lĩnh vực, tập trung phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo; phát triển đô thị đa trung tâm và hiện đại hóa hạ tầng.

Trong đó, trọng điểm là tiếp tục phát triển khu vực Cảng Cát Lái và các cảng trong khu vực thành cụm cảng trung chuyển quy mô lớn theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt. Khuyến khích tái cấu trúc Khu Công nghiệp Cát Lái theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp tiên tiến, thân thiện môi trường, tăng cường kết nối với khu vực cảng biển và logistic Cát Lái.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phong trào hiến đất, mở đường, mở rộng các tuyến hẻm dưới 2m trên địa bàn; nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là khu vực Cảng Cát Lái, Phà Cát Lái và khu Công nghiệp Cát Lái.