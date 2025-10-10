Ông Nguyễn Văn Nên: Tây Ninh cần hình thành các trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch kết nối TP.HCM 10/10/2025 14:23

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 10-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên bế mạc.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các đại biểu Trung ương tham dự đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Phát huy tiềm năng biên giới

Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Trần Lưu Quang, Ủy Bí thư trung ương Đảng, Bí thư thành ủy TP.HCM; Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 447 đại biểu chính thức đại diện cho 94.257 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong phiên làm việc cuối cùng, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030, tập trung vào việc phát huy tiềm năng biên giới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh du lịch, dịch vụ.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là: Đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra bài học kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu trước Đại hội.

Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030 phải đảm bảo tính khách quan, khoa học và khả thi cao. Tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I được xác định là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là xây dựng tỉnh Tây Ninh: Có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững. Là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia. Xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; nhân dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tin tưởng các đại biểu ưu tú sẽ tập trung tinh thần, trí tuệ để Đại hội thành công tốt đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tây Ninh cần phát huy lợi thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Đảng bộ Tây Ninh cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, cũng như những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020–2025.

Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tây Ninh vẫn đạt thành tựu toàn diện: kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, an sinh xã hội đảm bảo. 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế tăng 9,52%, thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước; thu nhập bình quân đạt hơn 118 triệu đồng/năm, thu hút gần 1.900 dự án FDI với tổng vốn 24 tỉ USD.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên đề nghị Tây Ninh phát huy lợi thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Tây Ninh phát huy lợi thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xem việc sáp nhập Tây Ninh – Long An là bước đi chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực. Ông gợi mở tỉnh cần điều chỉnh quy hoạch đến năm 2050, hình thành các trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch kết nối TP.HCM; xem Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là “đột phá phát triển mới”. Đồng thời, ông nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và xây dựng chính quyền số minh bạch, hiệu quả.

Về xã hội, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh, xóa nghèo bền vững và phát triển văn hóa, con người. Cuối cùng, ông nhấn mạnh xây dựng Đảng vững mạnh, đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì mục tiêu cao nhất là “mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.