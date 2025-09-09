Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự đại hội 4 tỉnh Hưng Yên, Cà Mau, Tây Ninh, Tuyên Quang 09/09/2025 21:17

(PLO)- Các tổ công tác của Bộ Chính trị đã cho ý kiến về dự thảo văn kiện, phương án nhân sự trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các tỉnh Hưng Yên, Cà Mau, Tuyên Quang, Tây Ninh.

Ngày 9-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 1, số 2 của Bộ Chính trị làm việc với đại diện 4 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Cà Mau, Hưng Yên, Tây Ninh, Tuyên Quang để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổ Công tác số 1 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Tổ Công tác số 2 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Tại các buổi làm việc, các Tổ Công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo văn kiện chủ yếu trình Đại hội các Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nhìn chung văn kiện của các tỉnh đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn và không gian phát triển mới, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Cà Mau, Hưng Yên, Tây Ninh, Tuyên Quang, đồng thời đề nghị làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tỉnh Hưng Yên cần tập trung rà soát xây dựng chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp phù hợp; phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại; nông nghiệp sạch, sinh thái, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, giá trị tăng cao. Đồng thời, phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ, thương mại chất lượng cao; phát triển năng lượng sạch, sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng Sông Hồng.

Với tỉnh Cà Mau, Chủ tịch nước đề nghị địa phương cần tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh, triển khai nhanh và khai thác hiệu quả cảng Hòn Khoai, xây dựng Cà Mau thành trung tâm logistics hàng hải quốc tế, cụm công nghiệp khí - điện - đạm, bên cạnh các thế mạnh về thủy hải sản để phát triển toàn diện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: NHÂN DÂN

Kết luận buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng-an ninh; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.