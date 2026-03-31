Ông Phạm Đức Tiến được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Huế 31/03/2026 10:10

Ngày 31-3, HĐND TP Huế bầu ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lương Bảo Toàn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Phạm Đức Tiến trong một lần kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội- HĐND các cấp.

Ông Phạm Đức Tiến năm nay 50 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ cử nhân chính trị, thạc sĩ chính trị học, cao cấp chính trị.

Tân Chủ tịch HĐND TP Huế từng trải qua các chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Vụ trưởng Vụ Địa phương II- Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế.