Ông Trump công bố thị thực ưu tiên cho World Cup 2026 18/11/2025 05:59

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ đẩy nhanh việc cấp thị thực cho khách nước ngoài có vé xem các trận đấu FIFA World Cup, cảnh báo có thể chuyển các trận đấu khỏi những TP của đảng Dân chủ.

Ngày 17-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ đẩy nhanh việc cấp thị thực cho khách nước ngoài có vé xem các trận đấu FIFA World Cup diễn ra vào năm tới tại 11 TP của Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Tại cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm FIFA ở Phòng Bầu dục, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ thiết lập hệ thống đặt lịch phỏng vấn thị thực “FIFA PASS”, ưu tiên cho người nước ngoài đến xem World Cup diễn ra từ ngày 11-6-2026 đến 19-7-2026.

“FIFA PASS” nhằm đảm bảo người hâm mộ quốc tế có thể nhập cảnh vào Mỹ thuận lợi trong khi chính quyền vẫn duy trì các quy định nhập cư nghiêm ngặt.

(Từ trái sang) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng ngày 17-11. Ảnh: NEWSWEEK

Ông Trump cho biết các cơ quan chính phủ đã phối hợp để bảo đảm người hâm mộ bóng đá toàn cầu được kiểm tra đầy đủ và có thể đến Mỹ một cách thuận lợi vào mùa hè năm sau.

Tổng thống Trump nói thêm rằng chính phủ Mỹ đã tăng tốc việc cấp thị thực cho công dân của hầu hết các nước, với thời gian chờ hiện nay còn 60 ngày hoặc ít hơn.

Ông cho rằng World Cup có thể mang lại 30 tỉ USD và tạo ra 200.000 việc làm cho người dân Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng thêm 400 cán bộ lãnh sự để xử lý thị thực, một số nơi tăng gấp đôi nhân sự.

“Chính phủ Mỹ đang bố trí các lịch hẹn ưu tiên để người hâm mộ hoàn tất phỏng vấn thị thực và chứng minh đủ điều kiện” - ông Rubio nói.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Trump nói rằng ông có thể chuyển các trận đấu World Cup khỏi những TP có thị trưởng thuộc đảng Dân chủ hoặc những TP có vấn đề về tội phạm.

Chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino cũng có mặt tại Phòng Bầu Dục. Ông Infantino ca ngợi nỗ lực của chính quyền Mỹ và cho biết “FIFA PASS” sẽ giúp quản lý lượng lớn khách quốc tế dự kiến đến dự giải đấu năm tới.

Ông nói rằng sẽ có từ 5 đến 10 triệu người đến Mỹ xem trận đấu.

Chủ tịch FIFA không loại trừ khả năng phải chuyển trận đấu vì lý do an toàn, dù ông nhấn mạnh rằng việc bán vé sớm cho thấy người hâm mộ ở thời điểm hiện tại không quá lo ngại về an ninh.

“An toàn là ưu tiên số một để tổ chức một World Cup thành công” - ông Infantino nói.

Theo FIFA, hơn 1 triệu vé đã được bán cho người hâm mộ đến từ 212 quốc gia.

FIFA cho biết người sở hữu vé sẽ nhận thêm thông tin về hệ thống đặt lịch hẹn thị thực ưu tiên vào đầu năm 2026.